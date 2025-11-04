Acuerdo UNNE-SORUFOR: Ciencia al servicio de la producción ganadera de Formosa

Sinergia Institucional por el Desarrollo Regional

Este 4 de Noviembre se selló un ACUERDO DE TRABAJO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNNE Y LA FUNDACIÓN DE SOCIEDADES RURALES DE FORMOSA (SORUFOR), un hecho que subraya la importancia de la articulación entre la academia y el sector productivo para impulsar el desarrollo agropecuario de la provincia. La histórica firma se concretó en las oficinas de la Fundación de Sociedades Rurales de Formosa (SORUFOR), ante la presencia de referentes clave del ámbito científico, ganadero y gubernamental.

La trascendencia de este convenio radica en que la SORUFOR no solo reafirma su rol fundamental en la sanidad animal, cuyo objetivo primordial es la «vacunación Antiaftosa y Antibrucélica con las ocho Sociedades Rurales que conforman la SORUFOR», sino que expande su visión al invertir directamente en la innovación forrajera local.

La «Pionera UNNE»: Una Solución Científica para la Nutrición Animal

El eje central del acuerdo es el financiamiento por parte de la SORUFOR destinado a la «instalación de parcelas de investigación en distintos predios de la provincia». El objetivo es evaluar a fondo el comportamiento de una especie vegetal de gran valor nutritivo: la leguminosa Stylosanthes guianensis cv Pionera-UNNE, un desarrollo fitogenético de vanguardia logrado por la Facultad de Cs Agrarias de la UNNE.

El Dr. Carlos Acuña, líder del equipo de la Facultad, resaltó el potencial de este cultivar, destacando que es una leguminosa adaptada a suelos poco fértiles y tolerante a la sequía y enfermedades. El Dr. Acuña enfatizó que «esta leguminosa es un elemento importante en la nutrición animal que en toda nuestra zona pasa a cobrar una trascendencia muy importante». Su incorporación exitosa en los campos formoseños representaría un avance crucial para aumentar la calidad y disponibilidad de forraje, especialmente durante los períodos de escasez.

Expectativas y Alcance del Proyecto de Evaluación

El proyecto de evaluación se extenderá durante «dos (2) años», un plazo que permitirá obtener datos robustos y multianuales sobre la adaptabilidad, persistencia y rendimiento de la leguminosa en el heterogéneo suelo de Formosa. El Presidente de la SORUFOR, Carlos Kap, transmitió la gran expectativa del sector, señalando que «de haber un buen comportamiento tendríamos la posibilidad de que esa especie pueda ser implantada en todos los campos de Formosa o los que mejor funcione». La distribución de las parcelas experimentales en diversos predios rurales, apadrinadas por la Fundación, garantizará que los resultados de la investigación sean representativos y aplicables a gran escala.

Fomento a la Formación y Articulación Interinstitucional

La relevancia del convenio trasciende lo meramente productivo, ya que incluye una valiosa componente de desarrollo de capital humano y fortalecimiento institucional. El proyecto contempla el apoyo directo a un «profesional del INTA que está haciendo su Doctorado para tratar de elevar el nivel de los profesionales del INTA en Formosa».

Esta inversión en la formación de posgrado demuestra un compromiso estratégico con la excelencia técnica y científica de la región. En el encuentro de la firma estuvieron presentes, además de los representantes de la SORUFOR y el Dr. Acuña, integrantes de la Fundación, representantes de la EEA del INTA El Colorado y representantes de Ministerio de la Producción, lo que subraya la visión de un trabajo conjunto e integral entre todas las entidades que velan por el campo formoseño.

El Sr. Kap concluyó con un mensaje de confianza y gratitud: «Agradecer infinitamente a la Facultad de Agronomía por confiar en la Fundación para llevar adelante este proyecto». Este acuerdo es un modelo de cómo la investigación universitaria, materializada en productos como la Stylosanthes guianensis cv Pionera-UNNE, puede encontrar en el sector productivo el socio ideal para su transferencia efectiva y masiva, impulsando la ganadería sustentable en el Nordeste Argentino.