Acusan a financieras que funcionan como agentes pagadores de prestaciones de Anses

En el mes de febrero del año 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución – Anses Nº 39/19 de -Ampliación de la Red de Agentes Pagadores de Prestaciones- estando a cargo del organismo nacional en ese momento Emilio Basavilbaso, mediante la cual se amplió la red de agentes pagadores, toda vez que, el sistema bancario es insuficiente y en toda nuestra geografía nacional existen beneficiarios de pensiones, jubilaciones, AUH y otros, donde no tienen acceso a una sucursal bancaria, como tampoco del correo argentino, por lo que se permitió y continúa aún vigente la firma de Convenios con financieras que hacen, “de bocas de pagos de la Anses, garantizándoseles así el camino al uso de los servicios financieros y al mismo tiempo incentivar los medios electrónicos de pago a miles de personas”. Es decir, que, mediante estos prestadores de servicio de pago -P.S.P.-, vienen actuando como proveedores del mismo que permite a los beneficiarios de la Anses, acceder al cobro de las sumas de dinero que les corresponde, como también realizar pagos o transferencias.

En este sentido, el Defensor del Pueblo, Dr. José Gialluca concretó una formal presentación ante la ANSES a los fines de que se proceda a fiscalizar estas bocas de pagos de naturaleza privada, toda vez que, si bien brindan un servicio en nombre de la Anses, han ingresado denuncias en la Defensoría del Pueblo, en las cuales, quienes deben cobrar sus pensiones o jubilaciones en las mismas, se encuentran con una serie de inconvenientes, entre ellos, que no tienen fondos, debido a que en los mismos lugares se les habrían otorgado préstamos a tasas exorbitantes.

La primer medida que se toma “es la de solicitar un turno para inmediatamente hacer el cambio de boca de pago y que estas personas perciban sus beneficios en los Bancos o a través del Correo Argentino”; ya que, llamativamente el espíritu de la Resolución es la de ampliar la red de agentes pagadores, pero en nuestra provincia justamente en aquellos lugares donde no existen bancos ni sucursales del correo argentino, menos aún existen financieras, “con lo que nos encontramos que en la ciudad de Formosa se han firmado convenios con algunas financieras y Anses, hechos estos que entendemos no otorgan seguridad económica a los beneficiarios y es por ello que también peticionaremos que la Resolución Nº 39/19 no sea aplicable en nuestro territorio provincial”.

