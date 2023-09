Acusan a obstetra por negligencia médica que habría derivado en la muerte de una bebé de más de 4 kg

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Luisa Brítez, denunció un hecho de mala praxis en el hospital de la localidad de San Martin 2, lo cual terminó con el fallecimiento de una bebé por “asfixia intraparto” debido a un parto “distócico”. La mujer que es hermana de la madre de la criatura acusa de “negligente” a la obstetra que llevó adelante la atención, la cual además conocía a la paciente y su situación. Cabe decir que la denuncia ya fue realizada en sede policial y la Justicia se encuentra al tanto del hecho.

Lo sucedido

Al relatar lo ocurrido manifestó: “el domingo 3 de septiembre por la noche (pasadas las 22 horas) mi hermana llamó al hospital de San Martín 2 para pedir una ambulancia que acudió inmediatamente y la trasladó hasta el nosocomio donde ingresó acompañada por mi madre. Allí fue recibida por una enfermera, minutos después fue examinada por la obstetra quien dijo que mi hermana llegó con 2 de dilatación; en ese momento quedó internada, y como era paciente para traslado mi madre preguntó si la van a llevar a otro hospital, pero la obstetra le respondió que para eso tiene que estar con un 4 más o menos. Justo en ese momento también había otra chica que estaba esperando para ser trasladada”.

“Al trascurrir media hora mi hermana es examinada nuevamente y la obstetra informó que está con 6 de dilatación, después se corrige diciendo ‘había sido que ya está con 7, yo no me di cuenta’. Mi madre entonces le volvió a preguntar si le van a hacer el traslado o no, pero la respuesta que recibe es que es imposible porque la paciente ya está con 7, que es un gran riesgo”, continuó Brítez.

“Yo me pregunto por qué no la trasladaron a Ibarreta ni bien llegó al hospital; siempre se supo que al momento del parto tenía que ser trasladada, eso no pasó, la obstetra que la atendió sabia esto”, lamentó.

A continuación, señaló la mujer que tras expresarles que el traslado es “imposible” por el riesgo “la obstetra la abandona y sigue con los trámites de la chica que estaba para ser derivada. Luego volvió, y sin consultar al médico de guardia tomó la decisión de ingresar a mi hermana a sala de parto. Por dos horas estuvieron intentando que el bebé nazca, pero solo la cabecita pudieron sacar y la criatura quedó atorada del hombro por el lapso aproximado de una hora”.

“Cuando vieron que la situación se complicó, que mi hermana les pedía ayuda por favor porque ya no podía respirar, salieron corriendo a buscar los oxígenos. Mi madre que vio la situación llamó al médico de guardia, quien inmediatamente acudió y gracias a él mi hermana no se murió, si tardaba un poquito más ella se iba con su bebé (una niña de 4,100 kg), él fue quien la hizo nacer”, siguió relatando la misma.

Asintió que escucharon que el médico se habría mostrado enojado por la situación reprochando al personal médico interviniente (obstetra y enfermera) que “siempre hacen lo mismo, que no lo llaman, y que solo hacia falta una pequeña maniobra para sacar a la bebé, que se confían y pasan estas cosas”.

Denuncia en sede policial

Al ser consultada por la denuncia efectuada en sede policial respondió que fue por “negligencia médica” porque “mi hermana desde un principio estaba para el traslado porque ella ya venía con la pérdida de un bebé, sabían que a la hora del parto si o si se la tenia que trasladar. La obstetra sabía muy bien todo esto, ella le atendía en los controles”.

“Mi sobrina falleció a las 2 de la mañana. Yo fui al hospital horas más tarde y pedí el informe de su deceso, pero me dijeron que no me podían dar ningún tipo de documentaciones y que iban a consultar al Ministerio. Cuando hablé con la obstetra me dijo que mi hermana llegó con 4 o 5 de dilatación que era imposible trasladarla, explicación que claramente contrasta con los relatos tanto de mi hermana y como de mi madre”, confió y agregó que “entonces le pedí el prenatal, porque todo iba bien entonces no entiendo qué pasó. La profesional de la salud me indicó que ese papel tenía mi hermana, pero eso no es verdad porque al momento de ingresar ella le dio la ficha al hospital”.

Tras las explicaciones recibidas en el Hospital, Brítez y su madre acudieron a la Comisaría de San Martin 2 “para denunciar que no nos quisieron entregar documentaciones e informes de la razón del fallecimiento de mi sobrinita, que fue mala praxis de la obstetra”.

“Cuando la Policía se acercó al hospital para tomarle la declaración a mi hermana desde el nosocomio hicieron entrega de la ficha de prenatal y otras documentaciones, pero la ficha estaba modifica ya que donde aparecía que ella estaba con presión alta le pusieron que era normal, nosotros nos dimos cuenta de eso cuando los efectivos policiales nos devolvieron la carpeta, no hicieron figurar en su ficha medica que ella estaba tomando ese medicamento para la presión; yo tengo las fotos del medicamento y de la receta firmada por el doctor que es el director del hospital de San Martín 2”, cuestionó.

Finalmente, la mujer dejó en claro que además de la denuncia ante la justicia decidió hacer público el hecho para exigir justicia, que “no vuelva a ocurrir un caso similar y que otra mamá pierda a su bebé por negligencia” y que “las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano tomen cartas en el asunto con los profesionales que están a cargo de la salud de los pobladores de San Martín 2”.