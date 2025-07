Acusan al Gobierno de echar «personal calificado» de la ANAC y contratar militantes libertarios

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, compartió un documento en redes sociales con los nueve nombres que fueron incorporados a la Administración Nacional de Aviación Civil.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció en redes sociales que el Gobierno nacional designó a «decenas de militantes libertarios con sueldos millonarios» en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), luego de despedir a «personal altamente calificado».

Así lo marcó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en su perfil de X (ex Twitter): «Se cae el relato oficial. En la ANAC, Javier Milei acaba de designar a decenas de militantes libertarios con sueldos millonarios. Despiden a personal altamente calificado y en su lugar ingresan acomodados sin perfil adecuado y formación necesaria con sueldos de 4 millones de pesos».

«El concepto de «casta» define cada vez más al Gobierno!», añadió el dirigente sindical de los Trabajadores del Estado y compartió capturas de un documento donde se solicita la incorporación de nueve candidatos «cuyos CVs se adecuan a los perfiles de los puestos requeridos».

Si bien los nombres fueron tapados en el documento difundido, igualmente se pueden ver los cargos a los que fueron designados y los sueldos que cobrarán, que se encuentran entre los 3 y 4 millones de pesos cada uno. Por ejemplo, quienes ocupan los cargos de asesor financiero y asesor legal en diferentes áreas de la ANAC, cobrarán 3 millones, mientras que hay otros dos asesores que serán beneficiados con un sueldo de 4 millones de pesos.

La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) ya se había hecho eco de esta noticia hace algunos días y lo había compartido en su página web, donde denunciaron que en línea con el «mega achique» que «viene anunciando ANAC», se despidió a «los inspectores que con su trabajo lograron que el organismo aprobara las auditorias OACI y FAA».

Y en su lugar, contrataron a personas que «cobraran dos o tres veces más que los despedidos», indicaron. En ese sentido, detallaron que el administrador de ANAC, Oscar Alfredo Villabona, despidió a fines de junio a los inspectores que «lograron que salieran bien» las auditorías de OACI y FAA.

«Esos mismos profesionales que fueron contratados en su momento a requerimiento de la FAA exigía más personal técnico en línea con lo que hace años había recomendado la OACI cobraban sueldos que iban de 1.3 a 1.5 millones de $ por mes. Una miseria para lo que se maneja en la industria», señalaron en la web de APTA.

En octubre del año pasado, el Gobierno celebró que «tras la intervención de ANAC, Argentina logró una prórroga y mantiene la Categoría 1 de Seguridad Operacional Aérea», en el marco de una inspección de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) como parte del Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA), donde se analizaron las condiciones del sistema aeronáutico argentino.

En enero de este año, ANAC informó que la auditoría que realizó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, registró avances en todas las áreas relevadas. Y meses después se conocieron los resultados: Argentina superó con éxito la auditoría realizada en enero de este año, alcanzando un 85,8% de cumplimiento en relación con las normas y procedimientos de Seguridad Operacional establecidos por dicho organismo.

En aquel entonces, ANAC destacó que este resultado representaba una mejora de 25 puntos porcentuales respecto a la evaluación que el organismo había realizado en el 2022, producto del trabajo y las medidas implementadas por la administración actual en materia de procesos y Seguridad Operacional. A su vez, el resultado superaba el promedio regional de 74,1% y el promedio global de 70,3%, lo que posiciona a Argentina entre los principales países a nivel mundial en Seguridad Operacional.

«ATE está lanzando este ataque porque este año se desvincularon 75 personas, muchos afiliados a su gremio, sin formación técnica suficiente ni función real. Muchos de estos puestos respondían más a criterios políticos o sindicales que a criterios operativos concretos. Es por eso que ANAC tuvo que incorporar profesionales específicos, necesarios para tareas puntuales», sostuvieron desde el organismo de control de la aviación a cargo de Oscar Villabona.

Pese a la insistencia de Clarín, desde la ANAC optaron por marcar postura en off the record. «Los 24 técnicos que se incorporaron en lo que va del año, lo hicieron a través de la validación técnica de organismos internacionales. Ahora ya no hay militantes, no hay sindicalistas con sueldos millonarios», deslizaron.

«Lo que molesta a ATE es que estos nuevos profesionales no se afiliaron a su gremio, porque no vinieron a hacer política ni a responder a sindicatos, sino a trabajar para la seguridad operacional del sistema. Y que se les acabó el kiosco kirchnerista de la estructura inflada y la planta paralela sin funciones. Se terminó la época de los ‘delegados pretendidamente técnicos’ sin ningún tipo de capacidad, que ocupaban cargos clave por ser amigos de tal o cual», apuntaron del Gobierno contra los sindicatos.

Y culminaron: «Son los que dicen constantemente que la seguridad operacional está en riesgo porque desean que sucedan tragedias para decir que los recortes de personal realizados atentaron contra el sistema, cuando en realidad los recortes atentaron únicamente contra la casta sindical aeronáutica. Ahora hay una reestructuración real, se están ordenando las áreas críticas cuidando la seguridad operacional en serio, no con discursos vacíos. Si eso incomoda a ciertos gremios, es porque se les acabaron los privilegios».