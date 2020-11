Compartir

Sinceramente no puedo creer que el Secretario General de la Agremiación del Docente Formoseño -ADF- haya defendido y aplaudido el aumento salarial del 5% otorgado por el Gobernador. Me parece que está muy errado de la realidad y no representa los intereses de sus afiliados.

