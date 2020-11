ADF: para Branchi el aumento del 5% a los estatales “es significativo, estamos conformes”

Compartir

Linkedin Print

El profesor Luis Branchi, secretario general de ADF, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al aumento del 5% para estatales anunciado días atrás por el gobernador Gildo Insfrán.

“Esto desde principio de año viene siendo así, en marzo tuvimos el primer incremento y por primera vez en mucho tiempo se resolvió hacer en tres partes, antes el aumento era uno solo a principio de año, era muy bueno pero después la inflación terminaba pegando fuerte, por lo tanto se resolvió hacerlo en tres etapas, una primera de un 15%, en la segunda de un 5% y la tercera otro 5%, que es la última etapa de este mes de noviembre”, explicó.

Asimismo señaló que “en lo que hace al sector nuestro docente no nos manejamos por porcentaje sino por valor de punto índice, es decir lo que se transfiere de sumas no remunerativas a básico o valor de punto índice donde incide tanto zona, antigüedad, presentismo, en todos los avistamientos que tiene el cargo, eso hace que el aumento sea bastante significativo y por más que pretendíamos más, es significativo y mucho más teniendo en cuenta que hay muchísimas provincias que este año no han acordado ni han otorgado ningún aumento todavía, esto es muy importante para nuestro sector”.

Respecto a cómo tomaron los docentes la nueva suba que ya estaba acordada, aseguró que “una vez que se ha explicado y aclarado más del 90% está totalmente de acuerdo con que hayamos acordado de esta manera”.

De la misma forma expresó que también hay un bono extraordinario que “está acordado, son 1250 pesos por mes a partir del 1 de noviembre por cargo, eso ayuda e incide bastante”.

“Nosotros estamos conformes con el cierre del aumento, sí hemos pedido más, siempre lo hacemos, pero hemos estado conforme y de acuerdo a la forma en la que estamos cerrando el año, la pandemia incide mucho en lo económico aparte de eso tuvimos un año donde la sequía hizo que mermaran muchísimo los ingresos al país por lo tanto todo eso hace que pegue y que pegue fuerte, hay provincias que están pagando un mes atrasado, hay otras que están pagando dos meses atrasados, nosotros por suerte tenemos una economía en la provincia que permite que el último día del mes estemos cobrando”, destacó Branchi.

Para finalizar aseveró que “antes del año que viene amos a seguir trabajando siempre juntos y analizando esta situación, rescato el trabajo que se hace desde la provincia para protegernos a todos de esta pandemia que en nuestra provincia tiene resultados contenidos cuando en otros lados hay resultados muy malos”.

Compartir

Linkedin Print