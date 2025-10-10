ADF se suma al paro nacional convocado por la CTERA este martes 14 

La Junta Directiva de la ADF ha emitido una enérgica convocatoria, instando a la totalidad de los docentes a sumarse activamente a la jornada de protesta de este martes, no asistiendo a las escuelas

El paro se fundamenta en la urgente necesidad de obtener respuestas concretas del Gobierno Nacional ante demandas que la comunidad educativa considera fundamentales para garantizar el futuro de la educación pública en el país.

El corazón del reclamo docente: Presupuesto, Fondos y Ley de Financiamiento

El núcleo de la protesta docente se articula en torno a tres ejes fundamentales para garantizar la calidad y sostenibilidad del sistema educativo. En primer lugar, un Mayor Presupuesto para Educación,exigiendo por una inversión del 8% del PBI que sea verdaderamente acorde con las crecientes necesidades del sistema y que permita afrontar los desafíos estructurales. Además, la restitución inmediata del FONID y Conectividad, pidiendo el pronto regreso del Fondo Nacional de Incentivo Docente y los recursos esenciales que garantizan la conectividad, considerados pilares en la mejora de las condiciones laborales y pedagógicas. Finalmente, y como medida que apunta a la estabilidad a largo plazo, los sindicatos docentes impulsamos la sanción de una Nueva Ley de Financiamiento Educativo, un marco legal indispensable que asegure la provisión de recursos estables y suficientes, blindando así la educación de los vaivenes políticos y económicos.

«Acompañar activamente el reclamo es defender la escuela de todos», enfatizaron desde el gremio.