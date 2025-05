¿Adiós al monotributo?: en qué caso conviene el sistema de Ganancias Simple

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) apunta a sumar contribuyentes con el Régimen Simplificado de Ganancias. Lo que conviene para los tributaristas frente al monotributo y de que variables depende.

Las medidas del Gobierno para «sacar los dólares del colchón», y que la economía siga creciendo al 6%, incluyeron el anuncio de un Régimen Simplificado de Ganancias. Lo que conviene versus el monotributo y las variables de las que depende.

«En cuanto al monotributo no cambia el régimen, pero si creemos que es un incentivo enorme para mucha gente pase del monotributo al Régimen de Ganancia Simplificada», afirmó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Pese a que aún se desconoce la letra chica del nuevo régimen de Ganancias, los tributaristas consultados por El Cronista analizaron lo que les conviene hacer a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón frente a la ARCA.

«Siempre que se den los parámetros para ser monotributista le va a convenir quedarse», sostuvo el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, dado que no existió un cambio en lo que se paga del impuesto a las Ganancias.

Ya que lo único que declaró el titular de la ARCA, Juan Pazo, fue que se va a simplificar los datos que va a incluir la declaración jurada del impuesto a las Ganancias. Aunque destacó que si un contribuyente decide pasar del Régimen de Pequeños Contribuyentes al Simplificado de Ganancias podría tener un costo menor que antes.

«La declaración jurada de Ganancias tenía un costo de cumplimiento mayor porque es más compleja al solicitar el detalle del patrimonio al inicio y cierre del periodo fiscal además de las variaciones en el año donde estaba el monto consumido», comentó.

Se trata de una postura con la que estuvo de acuerdo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez. «No se conoce la letra chica del Régimen Simplificado de Ganancias, pero si hoy está en el monotributo, le va a convenir seguir estando», afirmó.

Aunque marcó que puede surgir el interés de estar en el Régimen Simplificado de Ganancias para sacar pesos o dólares que tenga en negro y quiera utilizarlos cuando se aprueben los cambios en la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento en el Congreso.

«Para analizar si conviene o no adherirse hay que ver cómo se instrumenta, si tiene límite de tiempo o si se va a poder hacer por siempre. Cómo también el monto de pesos o dólares en negro que quiera utilizar el contribuyente», sostuvo.

Hay quienes consideran que como ahora en las categorías más altas del monotributo (de la G en adelante) se agrandó el escalón raramente se va a tener que evaluar los gastos del contribuyente que se pueden deducir para pasar al Régimen General.

«Por la Resolución General 830, el régimen de retención del impuesto a las Ganancias tiene umbrales muy bajos, lo hacen enseguida, y recién se pueden cargar en la declaración jurada», marcó una fuente en estricto off the record. Además de que implica obligaciones fiscales que en el monotributo están unificadas.