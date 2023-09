Admitieron que el costo de mercaderías impide acordar una canasta de alimentos con la provincia

El presidente de la Cámara de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, Carlos Werlen en contacto con el Grupo de Medios TVO admitió que el costo de mercaderías de primera necesidad impide que se pueda acordar con la provincia una canasta básica de alimentos. «Estamos en la parte final y ya queremos cerrar, pero todos los días tenemos novedades en cuanto a los precios”, indicó, Werlen.

Werlen comenzó diciendo: «estamos en la parte final y ya queremos cerrar, pero todos los días tenemos novedades en cuanto a los precios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se dispararon los precios, también el harina y azúcar, estos son productos muy esenciales para la canasta básica y en este caso incluirlos dentro de un acuerdo de precios formoseños se hace muy difícil ´porque cada vez que queremos cerrar algo tenemos que dar marcha atrás por que los precios no parar de crecer».

Indicó, además, «sabíamos que fin de mes o principio del mes íbamos a tener modificaciones en los precios y es lo que está pasando».

«Hay cosas que son increíbles, pero son valores que cuestan mucho sostenerlos y mucho más teniendo el seguimiento de precios que hace la Secretaría de precios de Comercio la Nación con la industria donde después son totalmente imposible de sostenerlos porque no los conseguimos, entonces se nos hace muy difícil», se explayó.

«La intención esta y confiamos en que en algún momento esto se pueda cerrar en lo inmediato, pero hay 4 o 5 productos que son los esenciales con los que estamos trabajando», aseveró el empresario.

Aclaró también que el precio de la carne y el pollo están en baja, pero que hay productos esenciales que «nos están costando mucho poner en estos precios accesibles».

Consultado acerca de que ofrece la provincia para los supermercadistas indicó, «nosotros tenemos un importe de percepción de ventas que esta inmóvil, no sabemos adonde aplicarlo, esta fue una de las cosas que hemos hablado, también esta en Banco de Formosa trabajando al respecto y siempre nos otorga algún beneficio, pero primero tenemos que cerrar nosotros los números y después nos acoplaremos a la lista definitiva de precios».

Tarjetas

En relación a que el supermercado Cáceres dejó de operar con tarjeta Naranja, explicó «la tarjeta Naranja que si bien esta en todos los comercios, no muchos logran soportar los pagos de la misma. Es una tarjeta que paga a largo plazo y hoy para comprar mercadería nosotros tenemos que depositar y luego recibimos la mercadería y en este contexto inflacionario que vive el país lo que cambió es la posibilidad de compra de los productos y principalmente si es esencial. Los plazos que estaban antes hoy no existen. Los comercios de barrios es imposible que puedan sostener los pagos de las tarjetas Naranja».

Asimismo, contó que mucha gente ya dejó de utilizar las tarjetas de crédito para comprar electrodomésticos y hoy la gente se vuelca a comprar solo mercaderías con las tarjetas. La economía te va exigiendo porque la inflación te exige que hagas eso, no tenemos un panorama futuro acerca de que es lo que va a pasar.

Ante el panorama tras las elecciones generales indicó que aún después de las elecciones se vienen momentos muy complicados en materia económica.