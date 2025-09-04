Adolescentes fueron asistidos tras sufrir una reacción alérgica en la piel

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera tomaron inmediata intervención para determinar las causas que generaron una reacción en la piel a siete estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 93, del barrio Facundo Quiroga, de esta ciudad.

El caso se registró el lunes último, alrededor de las 15:00 horas, cuando el secretario docente y una preceptora advirtieron que los adolescentes tenían brotes en sus brazos y piernas, por lo que solicitaron la presencia del personal médico del SIPEC.

Antes del arribo policial, los menores de edad fueron trasladados en ambulancias hasta el Hospital de la Madre y el Niño, donde permanecieron en observación y recibieron atención médica especializada.

Durante el procedimiento, los integrantes del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Policía Científica inspeccionaron el aula y detectaron un olor irritante compatible con gas pimienta, que habría provocado la afección en la salud de los jóvenes.

Las autoridades educativas manifestaron que el aula no se fumigó en forma reciente y que también es utilizado en el turno mañana por estudiantes de nivel primario.

Por disposición judicial, se labraron las actuaciones y se realizaron las pericias para establecer el origen del incidente.

Luego, el personal del Destacamento Hospital de la Madre y el Niño informó que los alumnos permanecieron bajo observación médica y el martes recibieron el alta.

Todos los padres fueron informados de la actuación; mientras que el caso es materia de investigación para determinar si el uso del gas irritante fue intencional o producto de una broma.