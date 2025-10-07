Adolfo Pérez: “La previsibilidad y sensatez del Gobernador Dr Gildo Insfrán, posibilitó el incremento de salarios a estatales provinciales” 

El Intendente de Pozo de Maza, Adolfo Pérez, indicó que el anuncio de un diez por ciento de incremento salarial para los trabajadores de la administración pública provincial, otorgado por el Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán, responde alas perjudícales medidas económicas del Gobierno Nacional, y añadió que es importante tener en cuenta, que con esta suba el aumento acumulado en lo que va del año alcanza un 55 por ciento.

“Esto se da en un contexto, en el que el Gobierno Nacional, quita derechos, arrasa sobre los sectores mas vulnerables y cada vez reciente mas el envío de fondos a las provincias, sin que le importe, lo que les ocurre a las familias argentinas”, agregó Pérez.

Pérez, hizo mención, a que la Provincia de Formosa, gracias a la previsibilidad y sensatez del Gobernador Gildo Insfrán, no recurrirá a endeudamientos, porque este anuncio se encuadra, dentro de los 321 mil millones ya destinados anualmente al pago de salarios.

Pérez, explicó que este incremento se extiende de manera integral a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social, e incluye beneficios complementarios como guardias, horas extras y antigüedad. En tanto que en el sector docente se actualizo el valor del punto índice y se aplicó una suba del 10 por ciento al Fondo Provincial de Incentivo Docente, para que los haberes acompañen al ajuste en general. El nuevo salario mínimo o incluye las asignaciones que se sumaran de manera adicional.