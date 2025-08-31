Adolfo Pérez valoró el acompañamiento del Estado Provincial a las Familias Rurales 

El Intendente de Pozo de Maza, indicó que participó recientemente de la continuidad a la Campaña de Siembra de Primera, que implementa el Gobierno de Formosa, a través del Instituto PAIPPA, elMinisterio de la Producción y Ambiente, los CEDEVA´s, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, que en esta oportunidad incluyeron a su Municipio y a los Municipios de Ingeniero Juárez, Los Chiriguanos, Laguna Yema, y El Chorro.

Fue así, que participaron de una entrega de semillas en el Paraje Sumayén.

Adolfo Pérez, coincidió en que esta acción forma parte del apoyo permanente que brinda el modelo Formoseño, porque se parte de la premisa de que donde hay una necesidad, nace un derecho.

Pérez, indicó que este beneficio alcanza a miles de familias Paipperas, a las que, gracias a este programa se les asegura el acceso a semillas de calidad, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso productivo.

Para Pérez, se trata aquí de una muestra más de un Estado Presente, que visibiliza a un Gobierno Provincial comprometido con la producción local de alimentos, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el desarrollo de las familias rurales.