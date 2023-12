Adorni dijo que recibieron «a razón de 300 denuncias por hora»

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno recibió «a razón de 300 denuncias por hora» en la línea telefónica 134, que puso a disposición de beneficiarios de planes sociales «que sientan que los están amenazando» para participar de la marcha a Plaza de Mayo y aseguró que «las únicas personas que pueden perder la ayuda del Estado son aquellas que infrinjan y rompan la ley».

«Hemos recibido hasta este momento 4.310 denuncias, y estamos recibiendo a razón de 300 denuncias por hora en la línea 134», afirmó Adorni en un video publicado en la cuenta oficial de la Vocería Presidencial en la red X.

Explicó que la línea 134 está «a disposición para cada uno de los beneficiarios de planes sociales que sientan que los están amenazando» para participar de la protesta que mañana organizaciones sociales realizarán a Plaza de Mayo.

En ese marco, se informó oficialmente que el Gobierno nacional se encuentra «monitoreando el estado de situación con relación a la marcha» anunciada por organizaciones piqueteras para este miércoles 20 de diciembre.

Para ello, «los Ministerios de Capital Humano y Seguridad, y la Secretaría de Transporte, dependiente de la cartera de Infraestructura, trabajan de manera coordinada en la implementación de medidas preventivas en favor de la población».

Asimismo, se reiteró que «se encuentran vigentes el protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad y la resolución del ministerio de Capital Humano».

Las medidas preventivas serán comunicadas «también en cartelerías de las estaciones de tren y de los accesos a las estaciones de subte», y se «establecerán controles en los accesos a la Ciudad».

En la conferencia de prensa que brindó Adorni había reiterado que la línea telefónica 134 iba a estar abierta para «recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario».

Adorni comentó que registraron casos de «gente que es amenazada con tener que hacer trabajos extras y hasta pagar multas de 7 mil pesos si no van a las marchas como les dicen los referentes sociales».

«Hay denuncias que indican que obligan a llevar a niños a la marcha, que si no llevan niños también van a perder el beneficio y también hay denuncias en relación a pérdida de parte del beneficio y parte de lo que reciben en virtud del Plan Potenciar Trabajo», agregó.

En un mensaje para los beneficiarios de programas sociales, alentó: «Vamos a estar con los que cumplan la ley, estamos dispuestos a apoyar a cada uno de ustedes».

«Las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado, son aquellas que infrinjan y rompan la ley, que corten la calle o que cometan actos de violencia», aclaró el funcionario.

En cuanto al derecho a manifestarse, sostuvo que se «respeta», pero aclaró que «es un derecho constitucional mientras no impida la libre circulación ni afecte el orden público».

«El derecho a manifestarse no puede cercenar el derecho a la libre circulación. Podrán manifestarse en parques, plazas, e incluso sobre cada una de las veredas», comentó.