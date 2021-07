Adrián Bogado defendió a Neme: “Es una excelente candidata, una persona intachable”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el exdiputado provincial y presidente del Partido “Nuevo País” en Formosa que integra además el frente “Podemos Más”, Adrián Bogado defendió la candidatura de Gabriela Neme quien “representa un espacio renovador que deja de lado la vieja política” e insistió que desde la oposición local no se deben “enojar” por el hecho de que exista una “alternativa”.

Primero al hablar de la conformación del nuevo espacio político que lleva sus propios candidatos sostuvo que “se trata del reclamo de la gente que pretendía algo nuevo en la política formoseña y esa nueva forma de encarar la política sin lugar a dudas la está llevando adelante Gabriela Neme que si bien tiene su origen peronista es increíble como existe un electorado radical que acompaña, sectores independientes y distintas expresiones civiles quieren un nuevo espacio”.

“La idea es salir del partidismo al que estamos acostumbrados en Formosa”, lanzó.

“Me parece muy sano para la democracia que haya un espacio distinto y superador que deje de lado la vieja política”, aseveró el mismo.

Consultado por la acusación de que rompen con la oposición, ya que dividiendo los votos se termina siendo funcional al gobernador Gildo Insfrán dijo que “pienso que eso es un discurso de perdedores, tenemos muy en claro que Neme y todo el espacio no viene a dividir, sino a ganar las elecciones junto al pueblo formoseño que va a confiar. La oposición no se puede enojar si hay otra alternativa. Este espacio va a ser historia”.

“Neme es una excelente candidata, intachable, incorruptible, honesta, con coraje y valentía que emprendió esta jugada muy riesgosa”, asintió Bogado.

Seguidamente, defendió la construcción de un “espacio distinto” donde “tenemos ambiciones más grandes que conservar los cargos, que van en miras al 2023, hacia el posgildismo. Con el frente ‘Podemos más’ vamos a hacer historia y estamos convencidos de que Neme ganará estas elecciones porque ella expresa la voz de los que no la tienen”.

“En nuestro Frente el límite es la vulneración de los derechos humanos, tiene que ver con garantizar la libertad de cada formoseño”, clarificó.

Finalmente, Bogado expresó que lo de las elecciones anteriores con su candidatura a gobernador fue una “experiencia necesaria” que tuvo sus partes buenas y no tan buenas donde “uno aprende y trata de no cometer los mismos errores. La idea es ir mejorando y evolucionando”.

