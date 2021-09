Adrián Bogado: “La gente se animó, hizo valer el voto, es un llamado de atención”

Compartir

Adrián Bogado, ex diputado provincial y presidente del partido “Nuevo País” que integra el frente “Estamos con Vos” de Gabriela Neme, en diálogo con el Grupo de Medios TVO analizó el resultado electoral de las PASO y aseguró que “la gente se animó, hizo valer el voto y eso hay que respetar, es un llamado de atención”.

“Quiero felicitar a toda la gente que ha concurrido a votar, fue una fiesta de la democracia, son 60 mil formoseños que han acompañado a este espacio con Gaby Neme y Ángel Bigatti que es casi un 20% de los electores, para un espacio nuevo, un frente nuevo realmente es muy importante la cantidad de votos que se ha conseguido,estamos muy agradecidos a todos los formoseños que nos han acompañado en las urnas y también a todo el equipo de trabajo, fue todo a pulmón, muchos formoseños han tomado otro camino para enfrentar a este frente. El pueblo formoseño ha votado a la oposición, el Frente de Todos solo obtuvo el 48% y es la peor elección de la historia de Insfrán”, comenzó diciendo.

Además recordó que en las generales de noviembre será con la ley de lemas a la que calificó como un “sistema que no es bueno para todos, pero pienso que ahora es una elección distinta, en una provincia tan peronista como Formosa, en nuestro sector el común denominador es que la gran mayoría de los peronistas han votado en contra a Gildo y nos han votado en este espacio, más allá de algunos radicales pero fue el peronista que le dijo que no a este modelo de provincia, que quiere otra cosa y también los más humildes que no se dejaron llevar por nada, ni por lo poco o mucho que les puedan dar y que han apostado para el futuro de su familia, de sus hijos y eso es muy importante”.

“La gente se va animando, hizo valer el voto y eso hay que rescatar, hay que respetar, es un llamado de atención para el oficialismo a nivel local en Formosa y también a nivel nacional. Estamos contentísimos porque la idea es que Formosa cambie para mejor, que a la gente le vaya mejor más allá del resultado de cada uno, acá la oposición le ha sacado más de 11 mil votos al oficialismo, y eso es todo un llamado de atención donde la gente está diciendo que quiere que los políticos los escuchen y hacen valer su voto en las urnas”, analizó.

“En capital fue aplastante, nuestro espacio sacó 35 mil votos en la capital, es más que importante, hay que analizar cada barrio, en el Circuito Cinco con Gaby Neme hicimos una muy buena elección, en el interior también en localidades donde nunca fuimos, donde simplemente enviamos la boleta, todo esto nos entusiasmó a seguir adelante”, expresó.

Para finalizar se refirió a si habrá acuerdo para las generales. “Vamos a hacer una reunión para sentarnos a analizar lo que espera la gente de nosotros y ver, siempre estamos abiertos al diálogo, tampoco es cuestión de cerrarse, es importante no defraudar a la gente, a lo que el electorado espera de nosotros, notamos que muchos compañeros peronistas no han votado al gildisimo y nos han votado a nosotros, hay gran parte del peronismo que busca otra cosa y eso hay que analizarlo, construir algo para mi tiene que ser una mirada superadora donde no prime la ideología partidaria de uno sobre otro y ponernos todos la camiseta de Formosa con dos o tres puntos en común donde estamos de acuerdo y en ese sentido es bueno que dialoguemos entre los actores políticos y sociales”.

