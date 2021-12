Adrián Bogado: «Me parece bien que haya un bono, pero es un parche, no arregla la cuestión de fondo»

Compartir

El diputado provincial Adrián Bogado, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el bono de 20 mil pesos que el gobernador Gildo Insfrán anunció ayer para todos los estatales de la provincia con adhesión de los municipios. «Me parece bien que haya un bono, pero es un parche, no arregla la cuestión de fondo», opinó el funcionario.

“Vemos que cada vez más el empleado público está perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación que ahora terminando el año va a superar el 50%, uno se da cuenta de la pérdida del poder adquisitivo yendo al supermercado, la farmacia, el salario realmente no alcanza, me parece bien que haya un bono, pero son parches, medidas que no arreglan la cuestión de fondo que tienen que ver con la economía y la política salarial en la provincia de Formosa”, expresó.

Asimismo se refirió al encuentro que tuvo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodrfíguez Larreta junto a su compañera de bloque, Gabriela Neme. “Estuvimos con Lilita Carrió que nos recibió muy amablemente en su casa junto a los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, después estuvimos por la tarde con Larreta y la veremos a Patricia Bullrich, son reuniones que ya habíamos hablado con anterioridad, aprovechamos la ocasión para hablar con la dirigencia nacional sobre la cuestión que viven los argentinos, el tema de Formosa, hay una preocupación enorme de ellos por lo que acontece en Formosa y también un gran compromiso por parte de ellos en apoyarnos, eso es bueno, una mirada de diálogo y consenso que se tiene que dar en la política argentina porque no creo que de seguir aumentando la intolerancia en la vida política, institucional, del país lleve por buen camino”.

“Las cosas no están para nada bien, hay cuestiones que se están tratando, el acuerdo con el FMI, el presupuesto, son cuestiones graves no solo desde el punto de vista de la economía sino desde lo institucional”, expresó.

“Este apoyo que nos brindan es para todos, somos parte de un frente y el acuerdo es para todos, en este caso fue una visita por parte de nuestro espacio y la idea de ellos es ampliar eso, estamos todos de acuerdo en que la salida es la coalición de partidos políticos con esa mirada que tenemos de valores, respeto hacia los derechos humanos”, manifestó.

“Nosotros tenemos un enfoque donde la economía tiene que ser con un desarrollo económico equilibrado donde el Estado debe impulsar para que el campo vuelva a producir, que los jóvenes no se vayan a otra provincia, con una mirada industrial y hacia la economía del conocimiento”, destacó.

Confesó además que en la reunión “hablamos del 2023 que ya está cerca, creemos que en Formosa hay una luz de esperanza para lo que se viene, debemos seguir trabajando, con Gaby Neme estamos sumamente comprometidos con eso pero también con todos los partidos aliados y eso es muy bueno y sano para la democracia”.

“Debemos seguir en el marco de la conformación del frente, lo bueno es que Formosa está en la agenda, no está aislada de la política nacional, queremos que a Formosa le vaya bien, en ese sentido tenemos que comprometernos, involucrarnos para que así sea”, finalizó.

