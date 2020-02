Adrián Suar bromeó sobre la edad de Mirtha y ella respondió: «Él a los 93 no va a…»

Compartir

La diva se tomó con humor el comentario del productor y habló de su verano en Mar del Plata, sin sus clásicos almuerzos.

“Mirtha (Legrand) tiene 93 y está mas vigente que nunca, ¿te ves a esa edad con esa energía?”, le preguntó Ismael Cala a Adrián Suar en una entrevista en el marco del America Business Forum que se realizó el viernes pasado en Punta del Este. Con el humor que lo caracteriza y para la risa de los presentes en el auditorio, el actor y productor respondió: “Yo a los 93 voy a ir al programa de Mirtha, que va a conducir ella”.

“Es cariñoso, es lindo”, dijo la Chiqui desde Mar del Plata en diálogo con Implacables, al ser consultada por el chiste de Suar. Luego, y siempre con una sonrisa, agregó: “Va a tener mi edad y no va a saber cómo se llama”.

Además, Legrand habló de su particular verano, en “La Feliz” pero sin su clásico programa. “Me siento rara, extraña, llenaba mis horas en el hotel, leía, yo nunca me aburro”, dijo la conductora que volverá el sábado 7 de marzo con La Noche de Mirtha, ya desde Buenos Aires, por la pantalla de El Trece, y el domingo 8 con Almorzando.

En sus días en la ciudad balnearia, ella ya fue a catorce obras y está feliz por el buen momento que transita el teatro. “Hay muchos espectáculos y les va bien, fui a ver Desnudos y estaba lleno, la que más me gustó fue Mentiras inteligentes, con Federico Bal, Nora Cárperan, Ardnaldo André y Mica Vázquez”, contó, y recordó que además fue a varios eventos y a cumpleaños de gente amiga.

Hace unos días, ella se juntó a cenar como lo hace todos los años con Carlos Rottemberg. El productor contó en diálogo con Teleshow: «La relación personal es muy buena. La pasamos muy bien y el encuentro fue muy cálido como siempre. Durante la comida no hablamos de televisión y tampoco de política, no hace falta porque nos conocemos y nos respetamos”.

Luego, se refirió a los días sin pantalla de la Chiqui: «Ella no puede creer estar acá -por Mar del Plata- y que no salgan los almuerzos al aire. Tiene muchas ganas de volver a hacerlos”.

Entre las obras que fue a ver se encontraba la de Antonio Gasalla, que tuvo que ser levantada por los problemas de salud del actor. Al salir del teatro, Mirtha evitó referirse a las viejas diferencias con el humorista: : “Vine a Mar del Plata a descansar y no quiero discutir con nadie. Ya está, lo fui a ver y se terminó el tema. Me quedo con el cariño de la gente saludándome y gritándome cosas preciosas. No hay dinero para pagar esa adoración… ¡Me emociona!”.

Ella también fue a ver a Mora Godoy, a Fátima Florez y Veinte millones, la obra de Carmen Barbieri con Alberto Martín, Sol Pérez, Marcelo de Bellis, Sebastián Almada, Mónica Farro y Cristian Alonso. Además, fue una de las grandes invitadas, junto con Susana Giménez, a la reinauguración del teatro Tronador.