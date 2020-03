Adrián Suar y su conflicto con Araceli González: «Ella fue una maestra de lo que yo no volvería a hacer»

Compartir

En noviembre de 2019 se hizo público un escándalo que duró 17 años, cuando Adrián Suar y Araceli González pusieron fin a su relación firmando un acta de divorcio. Tiempo después, la actriz denunció pública y judicialmente que el actor -y gerente de Programación de El Trece- no le había dado el total de lo que le correspondía y él debió expresarse a través de un comunicado.

Este miércoles, el actor dio una entrevista en Los ángeles de la mañana con motivo del estreno de Corazón Loco, la película que protagoniza junto a Soledad Villamil y Gabriela Toscano, y volvió a referirse al conflicto que tuvo con su ex mujer, y madre de su hijo mayor Tomás Kirzner. “Ara es una actriz que siempre me gustó, y me gusta como actriz. La he arengado mucho más de lo que se ha arengado ella. Yo volvería a trabajar con ella, pero ella declaró que no, y se lo respeto”, respondió cuando Ángel de Brito le preguntó si volvería a compartir el ámbito laboral con su ex mujer.

Una vez más, e incluso llamándola Ara, sostuvo: «Yo sí trabajaría, pero ella no quiere. Si con el tiempo quiere volver, yo no tengo problema”.

Luego, sostuvo que se enojó “mucho” porque el caso haya llegado a los medios -“Yo no dirimo las cosas ahí. No soy mediático”-, y explicó que decidió brindar el comunicado porque la prensa buscaba a su hijo para que se refiriera al tema: “Tuve que salir a hablar porque (la prensa) iban a buscar a Tomás, que se está formando. Cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien. Siento que no le hace bien que sus padres diriman estas cosas en los medios».

Por su parte, enfatizó en lo que más le enojó del conflicto con Araceli González: “Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división se hizo hace 17 años, y el 10 por ciento que quedaba, que eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia, iba a cumplir». Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’… (en referencia a la frase que había utilizado Araceli). Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas… A mí no me gusta la manzana venenosa”, dijo la ex pareja de Griselda Siciliani.

“Después, puede tener razón en las cosas que dice. No fue un buen vínculo el que tuvimos, y yo lo lamento”, continuó y destacó que la opinión de la actriz sobre su matrimonio, no lo juzga. “Aprendí mucho de ella. Fue una gran maestra, en un punto de mi vida, de lo que volvería a hacer. Y seguramente yo lo fui para ella. Después, puede decir lo que quiere. Yo también pienso cosas de ella que no me han hecho bien, pero nunca las dije públicamente», concluyó Adrián Suar.