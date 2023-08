Aduana le reclamó $1.160 millones a DLS Argentina por importaciones

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que reclamó el pago de $1.160 millones a la firma DLS Argentina, dedicada a la perforación de hidrocarburos, por haber importado en 2014 maquinaria de manera irregular para Vaca Muerta, a lo que se agregaría una multa mínima de $ 223 millones.

A partir de un análisis documental, la DGA constató que en 2014 DLS Argentina Limited había apelado a maniobras irregulares para concretar la importación de insumos industriales a ser usados en Vaca Muerta, evadiendo unos US$ 3 millones por derechos de importación.

La maquinaria que DLS Argentina trajo al país «era mercadería de importación prohibida, por su condición de usada», señaló la Aduana en un comunicado, y detalló que «la firma sorteó ese impedimento documentando la destinación bajo el régimen de importación temporaria, pero en rigor, eso constituyó una nueva infracción».

El artículo 31 del Decreto 1001/82 prohibía la realización importaciones temporales entre empresas entre sí y en el caso en cuestión, la DGA remarcó que «la maquinaria fue exportada por Archer BCH LTD firma radicada en Canadá que pertenece al mismo grupo económico que la destinataria argentina».

.»Ambas empresas son subsidiarias de Archer Limited, por lo cual la maniobra tendría que haberse documentado como una destinación de importación definitiva», señaló el organismo conducido por Guillermo Michel, al tiempo que advirtió que «constituye una infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva)».

El citado régimen exime a las mercaderías del pago de aranceles, por lo cual el indebido accionar de DLS Argentina le permitió evadir el pago de US$ 3.348.117,90 en términos de derechos de importación, precisó la DGA.

Frente a ello, el organismo denunció a la filial argentina y reclama no sólo la cancelación de los aranceles que no pagó en 2014, sino que además pretende aplicar una multa mínima de $ 223.179.643,39, al tiempo que exige el abandono de la mercadería en favor del Estado nacional.

