ADUFOR, ATUNF y ATE Formosa solicitaron a la AGN la intervención de la Facultad “de facto” de Laguna Blanca

La Agremiación del Docente Universitario de Formosa (ADUFOR), la Agremiación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF) y ATE Formosa enviaron una nota a la Auditoría General de la Nación (AGN), demandando la intervención de la Facultad de la Producción y Medio Ambiente, con sede en la localidad de Laguna Blanca, en lo que ellos llaman “una Facultad de facto, no normalizada”.

La nota está suscripta por los secretarios generales de ATUNF, Milcíades Olmedo; de ADUFOR, Víctor Giménez; y de ATE Formosa, Néstor Vázquez, y fue enviada el pasado 2 de diciembre al auditor general de la Nación, el macrista Miguel Pichetto.

En la nota formal, los secretarios Olmedo, Giménez y Vázquez denominan a la Facultad de la Producción y Medio Ambiente, creada por convenio entre la Universidad Nacional de Formosa y el Gobierno provincial, como “una Facultad de facto, no normalizada”.

Según manifiestan, “la citada ‘Facultad’ va a cumplir 14 años sin normalizarse” y se trata de “una anormalidad de la que no se han ocupado en solucionar”.

Por ello es que solicitan que el macrista Pichetto, desde la AGN en Buenos Aires, arbitre los medios necesarios para poner en marcha un proceso de “intervención” de la unidad académica que está inserta en medio de la región productiva norte de Formosa.

Sin dudas, se trata de una noticia que repercutirá fuertemente en el orden provincial, teniendo en cuenta la importancia de esta Facultad con asiento en Laguna Blanca dentro del Modelo Formoseño y en los lineamientos de política pública respecto de la educación superior, teniendo en cuenta que la unidad académica fue creada por decisión del propio gobernador Gildo Insfrán para promover que los hijos de los productores paipperos de la mencionada zona tengan acceso a estudios universitarios.

A su vez, esta Facultad cuenta con numerosos graduados y carreras que son únicas en toda la región, congregando en su matrícula a jóvenes de provincias como Misiones, Salta o Entre Ríos, inclusive de la República del Paraguay.

Con esta acción de los gremios ADUFOR, ATUNF y ATE Formosa, a todas luces desacertada y sin ningún asidero, se echa un oscuro manto sobre el Gobierno provincial y la gestión del Modelo Formoseño, creando incertidumbre entre los estudiantes, docentes y trabajadores de la Facultad, sobre la cual deberán rendir explicaciones.

