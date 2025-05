Advertencia a Milei de los gobernadores Cornejo y Sáenz de cara a las elecciones

En el AmCham Summit 2025, los gobernadores de Mendoza y Salta afirmaron que Javier Milei necesita una victoria en las elecciones legislativas para garantizar gobernabilidad y consolidar su plan económico.

Tras la victoria libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, los mandatarios de Salta y Mendoza confirmaron la alianza con el presidente Javier Milei a nivel nacional y la necesidad que ganen las elecciones de medio término. Asimismo, remarcaron como el apoyo de los gobernadores fue clave para darle «gobernabilidad» a Javier Milei y la necesidad de infraestructura para desarrollar el país.

Gustavo Saénz, de Salta y Alfredo Cornejo, de Mendoza se presentaron en el panel «Federalismo en la Argentina competitiva» en el AmCham Summit 2025.

Allí, los mandatarios provinciales se refirieron a las elecciones que se realizaron el domingo pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el clamor del electorado por «la apatía con la clase política».

«Cada elección te deja un mensaje, la falta de concurrencia tiene que ver con la apatía y el cansancio, es ver que la clase política, toda, no tiene en cuenta la agenda de la gente. La gente tiene problemas y ve una dirigencia que no está la altura de las circunstancias», indicó el salteño.

Asimismo, también remarcó que es «muy triste» ver como los expresidentes nunca «asumen la responsabilidad de nada». Ante la pregunta de a qué exmandatario se refería, respondió «a los dos».

«Milei llega a ser presidente porque la gente no quería más Cristina ni Macri, está demostrado en las provincias, no han superado el 5% ninguno de los partidos. Quieren caras nuevas», aseveró.

Finalmente, indicó que la falta de acompañamiento y «vanidades» es equivocada.

A su turno Cornejo, aseguró que en la Argentina sobran las razones para el descontento.

«Este es un gobierno que nació débil y tuvo que ser asistido por los gobernadores le dio gobernabilidad a corto plazo. El gobierno está obligado a ganar las elecciones y quienes la apoyamos tenemos que intentar que no salga debilitado de la elección de medio término», señaló Cornejo y además aseguró que «están en eso».

«Para que haya certidumbre se necesitan acuerdos en materia fiscal con provincia y nación», deslizó el mendocino en referencia al reclamo de los gobernadores por una reforma fiscal que redistribuya la coparticipación de otra manera.

En su alianza, Cornejo tiene a la vicegobernadora Hebe Silvana Casado quién recientemente se afilió a La Libertad Avanza y representa la pata libertaria en la administración mendocina.

El pedido de infraestructura

al gobierno nacional

Gustavo Sáenz recientemente revalidó su gestión en las urnas provinciales en Salta, aunque seguido de cerca por un creciente espacio libertario en Salta capital. «La Argentina no termina en Buenos Aires, estamos peleando por el Corredor Bioceánico porque la competitividad se hace con infraestructura y conectividad», señaló el salteño.

Sáenz continúa reclamando al gobierno nacional la financiación del Corredor Bioceánico. El gobernador en febrero mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos para avanzar en la concreción de dicha obra que transformarí a la provincia en un punto logístico clave.

«Es importante que los inversores tengan lo que tengan que tener, el RIGI es fundamental en beneficios aduaneros y tributarios, pero esta bueno que tengan certidumbre», afirmó Saenz.