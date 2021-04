Advierten a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de delitos virtuales

Compartir

Linkedin Print

La Defensoría del Pueblo, por intermedio de su -Dirección de Usuarios, Consumidores y Relaciones de Consumo-, debido a diversas consultas sobre el particular más en tiempos de pandemia, advirtió sobre la existencia de una nueva modalidad de delito que se consuma por las redes sociales.

La intención de los ciberdelincuentes es obtener los datos personales de quienes resultan víctimas de una maniobra que se inicia con el ofrecimiento de aplicaciones y/o mejoras en las ya existentes, a fin de ingresar al software del teléfono receptor y extraer de ahí, nombres, direcciones, correos electrónicos, fotografías, costumbres de uso de las redes etc., información que, posteriormente, puede ser utilizada de diversas formas, todas ilegales y que van desde la simple comercialización o venta de las mismas hasta la consumación de extorsiones o estafas.

Ante esto, desde el Organismo de la Constitución, aconsejan que “no se descargue” ninguna supuesta mejora en las aplicaciones de los teléfonos celulares que no estén certificadas por las respectivas empresas, pudiéndose, mediante un mecanismo simple, constatar que tales beneficios son ofrecidos no por las compañías creadoras de software lo cual se hace mediante el ingreso a las páginas oficiales de las mismas y la correspondiente comprobación de si la oferta es real o se trata de un engaño.

Remarcaron que un dato importante, es que generalmente, las empresas ofrecen de manera espontánea las actualizaciones de las apps, no así las mejoras, las cuales pueden adquirirse desde las denominadas tiendas informáticas, es decir que si llegan ofertas es mejor “no aceptarlas” e ir a los sitios oficiales que ofrecen optimización de los productos.

Para cualquier duda o consulta la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, dispone de un sitio web oficial con su nombre en el que se encuentra un casillero de consultas, las que en este caso serán evacuadas por los responsables de las áreas de informática del organismo.

Compartir

Linkedin Print