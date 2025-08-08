Advierten medidas inflexibles en los casos de menores al mando de vehículos

EL COLORADO. En las últimas horas se intensificaron los controles en el tránsito vehicular en esta ciudad. Los agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, llevan a cabo la tarea de una “conducción segura y responsable”. El Director de Tránsito de la Municipalidad, Dr. Alfredo Molina, dijo que “estamos realizando los controles como habitualmente, intensificando la tarea en las calles, solicitando a vecinos que estén habilitados con su licencia de conducir, dependiendo de su categoría, sin olvidar las obligaciones en el caso de los motociclistas; llevar el casco protector y obligatorio y correctamente colocados”.

El funcionario recordó además que “otro de los requisitos sobre los que se estará trabajando, es el pago por usufructo de la vía pública, conocido más bien por la gente como el pago de la patente”.

Molina pidió a la comunidad que, “ante la duda, pueden concurrir al Departamento de Tránsito de la Municipalidad, para cualquier consulta, pero advirtió que con respecto a los menores conduciendo cualquier tipo de vehículo, se procederá a un secuestro preventivo al no estar habilitado para hacerlo, tal como dice la Ley Nacional de Tránsito, que no es un dicho nuestro, ya que está establecido en la misma”.

Por otra parte, recordó que “se trata de una infracción importante que penaliza con multas considerables; por lo tanto, queremos decirles a los padres, que tengan conocimiento al respecto”.

El funcionario dijo además que “estamos haciendo todo lo posible para mantener la seguridad en el tránsito, buscando el ordenamiento, pero igualmente apelamos a las responsabilidades de los mayores a cargo de menores de edad, que tomen los recaudos y no permitan el uso por parte de ellos de una motocicleta o un automóvil”.

Advirtió que “hasta el momento hemos estado haciendo operativos de control y recurriendo al llamado a la toma de conciencia, pero en adelante se estarán aplicando las multas por las faltas a la Ley de Tránsito, de acuerdo a lo establecido”.