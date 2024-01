Advierten por aumento de casos de dengue y coronavirus en la provincia

Debido a los casos de dengue y coronavirus que se están registrando en la provincia, el médico infectólogo Julián Bibolini y la directora de Epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez explicaron la situación epidemiológica de cada enfermedad y, recordaron la importancia y las medidas preventivas a llevar a cabo.

Bibolini, informó que “esta semana volvieron a subir los casos de dengue” y aclaró que si bien hubo un ascenso “lo positivo” es que “no lo es como se venía registrando, es decir, no se está dando de manera tan acelerada como semanas anteriores”.

De igual manera, el doctor remarcó que “debemos cuidarnos”.

Además, estimó que “durante todo el año se trabaja en las campañas de lucha contra el dengue” y especificó que este año, “por las lluvias y las situaciones climatológicas, creció antes de lo esperado el aumento de diagnósticos positivos, lo que llevó a que se intensifiquen con anterioridad los trabajos preventivos”.

Por ello, alertó a la comunidad a no automedicarse y, en el caso de presentar síntomas, recurrir al médico y aclaró que “no siempre es dengue ya que también debemos hablar de coronavirus, porque lamentablemente están subiendo los casos”.

“Los síntomas pueden ser muy parecidos, salvo que haya una tos muy marcada, por eso es necesario una evaluación médica y realizarse las pruebas”, insistió y recordó que ambas, las del COVID-19 y dengue pueden realizarse en “los centros de salud”.

Respecto de las medidas de prevención, rápidamente volvió a remarcar la importancia de que las personas reciban en sus domicilios a las brigadas sanitarias “para que realicen la fumigación correspondiente y el descacharrizado”.

También, agregó que “se puede utilizar tela mosqueras en la puerta y ventanas, ponerse repelente, usar ropa clara y en lo posible remeras mangas largas” y otro dato interesante que agregó es que “aquellos que pueden, que mantengan fríos los ambientes porque eso aleja al mosquito”.

Por último, aconsejó realizar “la limpieza en los domicilios y deshacerse de los elementos en donde puedan concentrarse agua y permitiera que se reproduzca el mosquito”, y recordó que es indispensable no solo tirar el contenido líquido, sino también limpiar el recipiente ya que “el huevo del mosquito puede durar hasta un año en un ambiente seco, esperando algún momento de lluvia, de riegue, de tener contacto con el agua para volver a crecer. Es decir, resiste por mucho tiempo”.

COVID-19

En otro orden, la doctora Claudia Rodríguez, habló sobre el aumento de los diagnósticos positivos a coronavirus, señalando que “hace aproximadamente dos semanas tenemos un aumento importante. Si bien no es para alarmarse, es un ascenso”.

Debido a ello, comentó que “estamos reforzando todas las medidas de prevención y por eso es muy importante recalcar y recordarle a la población que si pasaron más de seis meses de la aplicación de la última dosis, independientemente de la cantidad que ya tenga, es recomendable que reciba una de refuerzo”.

Detalló que las personas que sí o sí deben hacerlo son “las inmunosuprimidas, las mujeres embarazadas, los mayores de 50 años que tengan enfermedades de base como hipertensión, diabetes, obesidad” porque son “los grupos más vulnerables a complicarse los cuadros”.

Asimismo, afirmó que “esta es la última recomendación brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”,

Vacunación

Respecto de la inoculación, la doctora Rodríguez indicó que “todos los vacunatorios de la provincia están funcionando” y aclaró que los horarios de atención dependen del cronograma de cada lugar.

Sin embargo, informó que “los centros de Capital se encuentran abiertos de lunes a viernes de 8 a 20 horas, mientras que los sábados de 8 a 18 horas”.

También agregó que todos los días de 17 a 20 horas pueden inocularse en cualquiera de las dos carpas ubicadas en la Plaza San Martín, específicamente sobre la calle Fontana y la otra en el inicio de la peatonal, Rivadavia y Avenida 25 de Mayo”.

A estas se les suman las situadas en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Paraíso de los Niños “mientras se encuentran abiertos funcionando en las actividades de la temporada de verano”.

“En todos los lugares solo deben acercarse con el DNI y, en el caso que lo tengan, con el carnet de vacunación”.

Por último, destacó que “si bien este componente no se encuentra dentro del programa nacional de vacunación, la misma, es gratuita”.