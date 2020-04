Advierten que celebrar los Juegos Olímpicos en 2021 «parece poco realista»

Compartir

Linkedin Print

Una viróloga británica marcó que no se podrán desarrollar eventos deportivos de semejante magnitud si no hay una vacuna contra el Coronavirus para ese entonces.

Juegos Olímpicos de Tokio

Los Juegos Olímpicos de Tokio, muy a pesar del COI, fueron pospuestos para mediados de 2021. No obstante, no hay garantía de que puedan desarrollarse con normalidad, especialmente si no se encuentra una vacuna para combatir al Coronavirus.

«Japón y el COI han tomado la decisión correcta al retrasarlo un año y volver a evaluarlo. Pero si no obtenemos un avance científico importante en los próximos meses, la celebración de los Juegos de Tokio en 2021 parece poco realista», afirma Devi Sridhar, profesora de medicina en la Universidad de Edimburgo, en la BBC.

«Estamos escuchando de los científicos que podría ser posible (conseguir la vacuna en menos de un año). Pensaba que sería un año o un año y medio, pero ahora estoy escuchando la posibilidad de que viniera antes. Si podemos tener una vacuna el próximo año, realmente creo que los Juegos serán posibles. La vacuna será un antes y un después, una vacuna efectiva, disponible y accesible», remató Sridhar.

Hoy por hoy, los Juegos Olímpicos de Tokio están programados para disputarse del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto de 2021. ¿Se desarrollarán con normalidad?