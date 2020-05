Advierten que el consumo puede caer con fuerza en próximos meses

Compartir

Linkedin Print

El gerente comercial de la consultora especializada Nielsen, Facundo Aragón, pronosticó que el consumo se podría ver afectado de manera considerable en los próximos meses, debido a que la gente tendrá menos dinero para gastar ante la falta de trabajo por la cuarentena.

En una entrevista con Télam, el especialista en consumo dijo que el ecommerce, los productos de limpieza e higiene y lo hecho en casa se instalarán en los hábitos de consumo, y consideró que cuanto más dure el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, más cambiará el consumidor a futuro.

Asimismo, consideró que productos como el alcohol en gel “han aumentado muy fuerte”, pero que el resto de los productos “están siguiendo una tendencia muy parecida a lo que es la inflación”.

Télam: Al principio de la cuarentena hubo stockeo por parte de los consumidores, en los últimos días, ¿qué está sucediendo?

Facundo Aragón: El aislamiento está impactando en términos numéricos, hubo un primer impacto muy positivo previo a entrar en cuarentena, en ese momento la gente se stockeó bastante, pero luego en las semanas subsiguientes se vio un retraso en el consumo general. Categorías como limpieza y lo que son productos desinfectantes siguen mostrando indicadores positivos.

T: ¿Qué está pasando con los distintos canales de venta?

FA: Los canales muy impulsivos como los kioscos se ven muy restringidos en consumo porque esa impulsividad se pierde, pero en el resto de los canales las tendencias se ven muy similares, hubo un incremento del stockeo y después la gente volvió a comprar de manera más normal.

La cercanía se está viendo beneficiada porque uno quizás no puede acceder a algún hipermercado que tenga una distancia mayor de viaje. En comparación se está viendo menos afectada la cercanía, pero la gente está consumiendo menos.

Por otro lado está el ecommerce, que está teniendo crecimiento sobre una base muy baja y de alguna manera lo que terminó pasando es que si bien la gente intentó volcarse, se saturó el sistema y eso no le permitió crecer lo que hubiese crecido. Las páginas quebraban o no daban abasto con las entregas, el sistema no estaba preparado para un boom tan de golpe. Luego se fueron acomodando y ahora de alguna manera es más fácil comprar que al principio, pero obviamente la primera experiencia de muchos no fue la mejor.

T: ¿Cuáles son los productos que más crecieron en demanda?

FA: Los productos que más se vienen vendiendo son los de desinfección, sanitizantes son los que más se vieron beneficiados con esta situación; la gente se volcó a comprar productos que no compraban antes como el alcohol en gel que se vuelve de necesidad cotidiana.

También hay algunos crecimientos de productos que tienen que ver con la nueva manera de vida, los productos panificados viene cayendo pero eso tiene que ver con que la gente está cocinando más en su casa. También lo que es rotisería de supermercado viene cayendo fuerte.

T: ¿Qué está pasando con el abastecimiento de los productos de mayor demanda?

FA: Lo que están tratando de hacer tanto fabricantes como supermercados y autoservicios es focalizarse en tener un surtido más chico pero de productos más esenciales, en vez de tener variedad de un producto. Están achicando la variedad de surtido y se focalizan en lo que más rota, los más importantes para poder asegurar que no haya faltantes de productos en góndolas.