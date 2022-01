Advierten que el panorama para 2022 «no es optimista» y la inflación volverá al 50%

Compartir

Linkedin Print

Un informe de Ecolatina señala que es necesario un plan económico para bajar las expectativas y no repetir el mismo camino que en el 2021. Coinciden en que la política de Precios Cuidados funcionó en noviembre-diciembre, pero se suman nuevos factores que alejan la expectativa del gobierno.

El panorama inflacionario para 2022 «no es optimista» y la inflación se volverá a ubicar en la zona del 50%. La reconocida consultora presentó su informe semanal en el que afirmó que el primer semestre será complicado en términos de inflación. El descongelamiento de tarifas de servicios públicos y la depreciación del tipo de cambio oficial ubicándose por debajo del IPC, volverá a incentivar las llamas inflacionarias alejándose de la expectativa del gobierno.

Hasta el momento se conoció que las tarifas aumentarán en torno al 20% y se espera que el aumento se ejecute a partir de febrero o marzo. En el último tiempo también, el Banco Central aceleró el ritmo de la devaluación pero por debajo de la inflación cambiando la estrategia cambiaria que mantuvo durante el 2021, pero aún sin ser suficiente.

También se le suma otro factor señalado por Ecolatina: los bienes de consumo masivo volverían a acoplarse a la evolución de la inflación núcleo en el corto plazo. «El último congelamiento fue reemplazado por un relanzamiento de Precios Cuidados que se caracteriza por contemplar incrementos en torno al 2% mensuales. Por lo tanto, no es esperable un efecto «desaceleración» tan marcado como el de noviembre-diciembre 2021.

«Así, la inflación se aceleraría en el primer trimestre de 2022, tal como ocurrió en 2021. Además de los aumentos ya mencionados, se suman algunos factores estacionales (como indumentaria y educación en marzo) que también incidirán sobre la suba de los primeros meses. Esto hace más difícil la coordinación de expectativas a la que apuesta el gobierno (siendo el ordenamiento de las negociaciones paritarias el caso más claro) generando que el año arranque agitado en materia inflacionaria y no se vislumbre una nominalidad diferente a la del pasado año. Estimamos que la suba de precios vuelva a ubicarse en la zona del 50% en el 2022».

Compartir

Linkedin Print