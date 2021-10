Advierten que el precio de la carne tendría una nueva suba en los próximos días

Compartir

Desde una conocida carnicería de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO advirtieron que el precio de la carne tendría una nueva suba en los próximos días, lo que complica el panorama, teniendo en cuenta que los clientes cada vez compran menos debido a los elevados costos.

En ese sentido Adrián, propietario del comercio, contó que “tuvimos un pequeño aumento de precios antes del Día de la Madre, los frigoríficos nos habían comunicado la suba, pero hasta el día de la fecha no tuvimos otro aumento, vamos a ver qué pasa, en nuestra carnicería tomamos la decisión de mantener los precios para poder vender, estamos en esa, la estamos peleando día a día”.

Señaló que para mantener a sus clientes, “brindamos todo tipo de ofertas, tenemos ofertas en marucha, aguja, planchas de costilla de novillo, estamos ahí, no perdemos ni ganamos, salimos apenas ganando un poquito para poder mantener lo que es personal, impuestos, luz, agua y así la vamos peleando día a día, ojalá que esto vaya mejorando con el transcurso del tiempo”, rogó.

“Por el Día de la Madre recibimos un aumento de 8 pesos el kilo de la media res, tendríamos que haber aumento unos 15 pesos para tener un poco de ganancia, pero lo que hicimos fue dejarlo en 12 pesos, lo mantuvimos ahí y la estamos llevando bien, tenemos muchos clientes que están conformes, el precio es accesible, gracias a Dios tenemos el apoyo de los clientes que es lo más importante. Ahora incluimos surubí, cordero, chivito, lechones que es de producción propia nuestra de granja y donde tenemos buen precio, todo lo que es al corte lo vendemos a 480 pesos el kilo al público y también lo que entra pulpa con hueso, marucha, aguja, osobuco, costeleta, lomo y todo lo que sea pulpa”.

En cuanto al asado, detalló que “tenemos a 550 el kilo de novillito, el de ternera está a 700 pesos el kilo, la gente se va adaptando, el problema es que ya la compra es medida, vienen y llevan un kilo de costilla, ni más ni menos, la compra es muy exacta, no es más como antes que se pasaban unos gramos y capaz llevaban igual, ahora llegan con el dinero justo, esto es lo que vivimos en este momento”.

Respecto a una posible nueva suba, manifestó que “se especula con que llegue un aumento, los frigoríficos ya nos van comunicando eso, aunque siempre cuando llega fin de año la carne suele tener aumentos desde siempre, más en la costilla, pero vamos a ver cómo nos vamos arreglando, hay que ir pensando en mañana”.

