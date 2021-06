Advierten que el programa “Super cerca” no es una solución de fondo a las “permanentes subas” de los alimentos esenciales

Compartir

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que el programa “Súper cerca” no es una solución de fondo a las permanentes subas de los alimentos de consumo masivo.

En ese sentido, Leonardo Gialluca informó que “se derogó -Precios Máximos- y se fijaron los precios de 70 productos de consumo masivo por 180 días que buscan complementar al plan -Precios Cuidados”, pero denunció “nuevas subas en el mercado local del aceite cuyo litro se comercializa entre $250 y $300, como así también de la yerba mate cuyo precio por kilo se encuentra entre $450 y $500”.

Ante esto, advirtió que “fiscalizaremos que los valores de este nuevo programa, no tengan sobreprecios o recargas injustificadas por parte de las empresas productoras de alimentos, teniendo en cuenta que no se modificarían los mismos por 6 meses y es aquí donde podrían filtrarse las permanentes especulaciones que pagamos los consumidores”.

“Se lanzó el programa Súper Cerca, que busca complementar el plan de Precios Cuidados y trasferir las bocas de expendio de supermercados y grandes cadenas para llegar a comercios de cercanía y barriales de todo el país con 70 productos de consumo masivo que mantendrán su precio fijo hasta final del año. Este estará vigente durante los próximos 180 días para un conjunto de productos de los rubros de alimentos, bebidas sin alcohol, limpieza y perfumería, luego de un acuerdo voluntario entre el Estado Nacional y las 24 principales empresas de consumo masivo como Arcor, Unilever, Bimbo, Molinos, Morixe, P&G, Marolio, Nestlé y Quilmes, entre otras”, detalló.

“Los productos tendrán una reducción de precios del 7% en promedio y la canasta será la misma en todo país, por lo que estarán disponibles en comercios de proximidad y el resto de las bocas de expendio. Para evitar confusiones y garantizar que el precio fijado sea el que efectivamente paguen los consumidores, los productos contarán con una etiqueta aprobada por el Gobierno Nacional para la exhibición del precio al frente del envase o envoltorio”, explicó.

El Ombudsman Provincial, señaló en ese marco que “el plan Súper Cerca dará previsibilidad a los consumidores debido a que los productos que integren esa canasta van a tener el mismo precio hasta fin de año y que se van a poder encontrar en la etiqueta de los artículos y que tendrán un mismo precio en todo el país, sin diferencias regionales”.

Para ver el listado completo, se puede ingresar a: www.argentina.gob.ar/produccion/supercerca

