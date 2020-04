Advierten que en el interior hay riesgo de desabastecimiento de medicamentos

Compartir

José Recalde, vicepresidente de la Federación de Farmacéuticos en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre una situación que se da en localidades del interior provincial donde tienen inconvenientes debido a que como no hay transporte, ya hay ciudades que están quedando sin medicamentos, sumado a que los vehículos que están transportando por el momento, no pueden dejar los remedios de manera inmediata en los depósitos y hay riesgo de que pierdan la cadena de frío, transformándose en un remedio que ya no sirve. Lo que piden es que el gobierno habilite un corredor sanitario con el fin de que cada medicamento pueda llegar en óptimas condiciones a las farmacias y de esta forma abastecer a los pacientes sobre todo a quienes tienen problemas crónicos.

«Nosotros comprendemos que Formosa está en un nivel cero de coronavirus y también entendemos que cerrando el tránsito es la única forma en que no haya un ingreso de este virus más teniendo en cuenta el tiempo de cuarentena que estamos llevando, tuvimos fortaleza todos los formoseños en llegar a esto para que el virus venga de afuera, pero lo que estamos aduciendo en este momento es que hay una empresa de transporte de El Colorado que está teniendo inconvenientes con esto y ellos manifiestan que tienen problemas con las vacunas, que no tienen cadena de frio y después está la posterior distribución en el interior de Formosa ya que tienen que llegar hasta Ingeniero Juárez, pero por el tiempo que ellos paran en los trasbordos no están llegando y lo que dijeron es que si siguen así van a dejar de distribuir entonces nosotros hablamos con las autoridades de Formosa capital y tienen muy buena predisposición para solucionar esto, pero lo que nos decían era que se tendría que hablar con la intendencia del lugar para que se utilice el corredor sanitario y el producto pueda llegar en forma a cada una de las farmacias», explicó Recalde.

Asimismo señaló que «cuando comienza esto cada transportista local iba hasta Corrientes y volvía y cuando llegaba a Formosa lo ponían en cuarentena, como se terminaron los transportes lo que hicieron fue contratar personal de Chaco que hace transportes desde allí hasta Corrientes y hasta San Martín desde donde esperaba un transportista de El Colorado para hacer la distribución en el interior, el problema es que no dejan pasar de una al depósito sino que tienen que ingresar al camping, hacer la descarga, después la carga, eso tiene que llegar a depósito donde otra vez tienen que hacer una selección de cada uno de los productos y después hacer la distribución entonces ellos comienzan a las 6 y media de la mañana y me decían que a las 2 de la tarde todavía no podían terminar de hacer la distribución, que tenían que llegar hasta Juárez y volver, lo que estaban haciendo era ir hasta Las Lomitas y volver dejando ya a Juárez sin provisión de medicamentos».

Respecto a si tuvieron comunicación con los intendentes por esta cuestión, dijo que «los colegas míos han tenido contacto, nosotros sabemos que tenemos una pandemia, conocemos que no queremos que ingrese a Formosa por ningún canal, pero necesitamos que la población también tenga su medicación, sobre todo los pacientes crónicos, tenemos diabéticos, hipertensos, gente que necesita vacunas, gotas oftalmológicas que tienen una cadena de frío que hay que respetar».

Control de precios

Para finalizar se refirió sobre el control de precios que realizan en las diferentes farmacias, «a mí me habían convocado a principio de abril Romea, con Ibáñez, el Defensor del Pueblo y ellos entendieron que nosotros no somos formadores de precios, los formadores son los laboratorios y la denuncia que se hizo a nivel nacional es que el desabastecimiento de algunos insumos (alcohol en gel, barbijos) a las farmacias produce que nosotros tengamos que hacer compras por otras vías, no por las económicas así que no tuvimos problemas, nos entendieron, nosotros hacemos presentaciones de lo que son las facturas y vemos los precios a los que podemos vender, no es lo mismo un producto de una marca a otra, hay una diversidad y los precios máximos no aducen a qué marca comercial se les atribuye ese valor máximo».