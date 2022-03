Advierten que la inflación podría dispararse hasta un 65%

Compartir

Linkedin Print

Después de que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara el viernes el acuerdo técnico con la Argentina, los economistas locales pronosticaron a cuánto llegará la inflación en el país: con un mínimo de 55%, advirtieron que la suba generalizada y sostenida de los precios podría alcanzar el 65% en 2022.

Según el director de Perspectivas Económicas, Luis Secco, la inflación de este año seguirá siendo la misma que visualizaban antes del acuerdo con el FMI.

“Sigo proyectando 55%, no la cambié después del acuerdo”, apuntó el economista en declaraciones a este medio. Y rápidamente deslizó: “estoy pensando en que debería reestimar hacia arriba”.

La economista jefa de LCG, Melisa Sala, afirmó que -incluso con la aprobación del acuerdo con el organismo multilateral- esperan una inflación en ascenso, con un piso del 60%.

En ese sentido, enfatizó que “el levantamiento de las anclas que estuvieron presente el año pasado (tipo de cambio y tarifas), el efecto de la suba de precios de los commodities por el conflicto en Europa y la presión sobre los precios de los combustibles son todos factores que se agregan a una inercia que ya es muy alta”.

De cara al 2022, el economista y director de Ledesma, Gabriel Caamaño, sostuvo que desde la consultora continúan con un rango de entre el 55% y el 60%. “Creemos que (la inflación) va a estar ahí”, aseveró.

A su turno, el director de Análisis Macro de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, señaló que descontaban la aprobación del acuerdo con el FMI. Sin embargo, advirtió que producto de la elevada inflación de febrero y el shock de precios internacionales de Energía y Alimentos, por la invasión rusa a Ucrania, subieron sus proyecciones de inflación para 2022 de 56% a 65 por ciento. No obstante, el especialista aclaró que “obviamente, si no salía el acuerdo con el FMI todo hubiese sido más complicado e inestable”.

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, indicó por su parte que el tema del acuerdo “ya estaba descontado” en sus proyecciones. Con lo cual, afirmó que “no cambiaría el escenario de acá hacia adelante”. Al menos de lo que venían observando en marzo. “En ese contexto, nosotros mantenemos una proyección de la inflación de en torno al 63%, teniendo en cuenta la aceleración que estamos viendo desde la consultora en marzo”, remarcó el experto.

“Mantenemos una proyección de la inflación de en torno al 63%, teniendo en cuenta la aceleración que estamos viendo desde la consultora en marzo” (Menescaldi)

“Estamos esperando que se mantenga elevada la inflación en el primer semestre, al menos hasta junio… donde tienen que completar el aumento de las tarifas, según lo establecido en el acuerdo con el Fondo. Y también se espera una aceleración en la depreciación del peso”, resaltó.

Compartir

Linkedin Print