Advierten que si Crucero del Sur no abona aumento acordado, la semana que viene podría haber paro

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Diego Mendoza -secretario general de la UTA Formosa- advirtió que la semana próxima podrían realizar un paro de actividades si la empresa Crucero del Sur no paga el aumento salarial acordado.

“Crucero del Sur manifestó a sus choferes que no va a poder pagar si no achican presupuesto o suben el precio del boleto del transporte público”, aseveró Mendoza y adelantó que “si la empresa no cambia de opinión vamos a tomar medidas de fuerza”.

“Es de público conocimiento que veníamos trabajando con UTA Central, con todas las jurisdicciones participando en este aumento el cual se ha firmado la semana pasada, el lunes tuvimos un encuentro con el gerente para pactar como se van a ir cobrando las cuotas, aguinaldos y demás y el gerente manifestó que necesita una ayuda más para hacer frente a todos los costos salariales, aguinaldos y el manifiesta que nación ya no va a conseguir más nada, que provincia está poniendo lo que tiene que poner y quiere que la Municipalidad de algún modo le consiga aumento de boleto o en su defecto achicar o abaratar costos con los trabajadores, fue un golpe bajo porque no le vamos a aceptar gremialmente abaratar un convenio o achicar una nómina de personal, no podríamos estar achicando nada en este momento”, expresó.

“Yo le contesté que de nación venía lo que tenía que venir y daba para empezar a pagar al menos algo, ahí quedó la conversación, no pudimos llegar a ningún acuerdo, nos juntamos de la comisión directiva los delegados y se ha dispuesto una medida de fuerza para la semana entrante”, acotó.

“Nosotros entendemos la situación, pero si hay que achicar personal ya no podemos sentarnos en una mesa de diálogo bajo ningún punto de vista. Entendemos la situación que está pasando hoy por hoy el transporte en todo el país, también yo entiendo la postura de la empresa en la cual ellos han presentado el 15 de marzo un pedido de aumento que nadie les ha respondido. Pido a los concejales que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, que pongan el foco en el transporte público porque es un tema no menor y esto tenemos que arreglarlo entre todos”, expresó.

“Me parece desprolijo que faltando una semana a que tengamos aumentos de sueldos el gerente salga con esta cosa, pero no todo está perdido, si se revé lo que planteó y nos podemos sentar a replantear un cronograma de pago sin mencionar abaratar costo con los convenios o con los trabajadores, podemos seguir hablando”, dijo.

También pidió a los concejales capitalinos que “limen asperezas, que agarren el tema del transporte, lo debatan y vean de qué manera esto podría llegar a solucionarse porque se habla de que las clases presenciales después de las vacaciones de julio son un hecho, es un problema gravísimo que no empecemos a trabajar en esto”.

“Antes de la pandemia ya veníamos con este problema de pocas unidades, no en esta magnitud pero sí teníamos problemas de poca frecuencia que cuando aparece la pandemia en marzo se redujo aún más y hoy por hoy desde ese entonces están circulando mal las unidades por eso me preocupa que si esto sigue después de las vacaciones no hay coches, entendemos muy bien la problemática y lo que plantea el gerente, lo que no entendemos ni vamos a aceptar es ningún abaratamiento de trabajo ni ningún despido de compañeros”, finalizó Mendoza.

