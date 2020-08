Advierten que sin proyectos Argentina perdería al 2025 hasta dos tercios de producción minera

Compartir

La Argentina tiene una cartera de oportunidades mineras de más de 320 proyectos y, sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado supone inversiones por US$ 30.000 millones, pero de no lograr nuevas desarrollos hacia 2025 se perderían hasta dos tercios de la producción actual.

Así lo reflejó el secretario de Minería, Alberto Hensel, al proponer un diálogo amplio de las mesas facilitadoras que permitan definir un Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino con políticas para los próximos 30 años, tal como explicó en una entrevista con Télam.

“El aprovechamiento del potencial, y la forma de evitar la pérdida de dos tercios de la producción actual, requiere de acciones estratégicas y consensuadas. Argentina debe hacer frente a desafíos que generan incertidumbre en el desarrollo de los proyectos y eliminar las barreras que reducen la competitividad de la industria a largo plazo”, afirmó Hensel.

La Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayores recursos mineros con una superficie de potencial productivo 750.000 km2, de los cuales resta explorar más del 75%.

Sin embargo, Argentina no es un destino prioritario para la inversión minera: Entre 2012 y 2019 sólo dos nuevas operaciones entraron en producción, y no existen actualmente proyectos a gran escala en construcción.

En el mismo plazo las exportaciones mineras pasaron de US$ 5 mil millones a US$ 3,2 mil millones (concentradas en sólo cuatro provincias), con una reducción del 36%.

Así, para 2025, Argentina podría perder hasta dos tercios de su producción minera actual debido al potencial cierre de proyectos que se encuentran en etapas maduras de desarrollo.

Esto implicaría una importante pérdida para la economía nacional en términos de empleos, exportaciones y generación de divisas, entre otros factores.

Para ello, el país tiene identificados 329 proyectos para desarrollo, de los cuales sólo la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado de exploración o factibilidad podría suponer inversiones en hasta US$ 30.000 millones, la creación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y exportaciones por US$ 11.000 millones al año.