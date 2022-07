Advierten que un cambio de nombres sin un acuerdo político y sin un programa definido «no cambia nada»

Compartir

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, se refirió a los rumores sobre el posible desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía de la Nación, advirtiendo que un cambio de nombres en la conducción de esa cartera sin un acuerdo político y sin un programa económico «no cambia absolutamente nada».

Como ejemplo, recordó lo que sucedió con el reciente cambio de ministros en el Palacio de Hacienda. «Esto quedó muy claro con el cambio en el Ministerio de Economía, porque yo pregunto qué cambió con la ida de Guzmán y la llegada de Batakis, no cambió nada, al contrario, empeoró la situación y se produjo la estampida del dólar».

Dijo que, si bien son rumores que corren en los pasillos gubernamentales y en las redes sociales, «la verdad es que hacer análisis de estas situaciones honestamente creo que no suma nada, porque si no hay una decisión de los referentes del Frente de Todos de ponerse de acuerdo y hacer las cosas que tienen que hacer y consensuar un programa, cambiar un nombre más o menos realmente no creo que vaya a solucionar nada».

«La verdad es que seguir hablando de nombres me parece una ingenuidad”, insistió, y consideró que “si no hay un acuerdo político dentro de Frente de Todos vamos a seguir en este estado de inestabilidad que va a ir profundizando cada vez más la crisis económica».

Para Carbajal, «claramente el problema no es solo lo mal que estamos en el país, sino la falta de rumbo del gobierno nacional que permanentemente se pega tiros en los pies”.

En este cuadro, advirtió que la actitud del oficialismo no ayuda en la búsqueda de consensos “porque lejos de construir consensos políticos agarra el garrote parta pegarle a la oposición».

«El problema del peronismo es que se malacostumbró durante distintos períodos a gobernar con la billetera gorda y cuando les toca gobernar con la billetera flaca como la situación actual no sabe qué hacer y quieren tirarles los problemas a otros y culpan a los demás, a la oposición, al campo al FMI, todos son responsables menos ellos», manifestó el legislador del radicalismo.

