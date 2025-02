Advierten sobre la venta irregular de terrenos en la ciudad de Formosa

La Defensoría del Pueblo de Formosa, en colaboración con la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales del Municipio, ha lanzado una alerta frente al aumento de ventas irregulares de terrenos en la ciudad, principalmente a través de redes sociales. Las ofertas de empresas y particulares que promueven la venta de terrenos sin cumplir con las ordenanzas y requisitos legales vigentes han incrementado considerablemente, lo que genera preocupación entre los organismos responsables y los potenciales compradores.

Durante una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Defensoría del Pueblo, en la que participaron el Director de Catastro y Tierras Fiscales del Municipio, Dr. Rubén Duré, y el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, se destacó la creciente comercialización irregular de lotes en diversas zonas de la ciudad, que no cumplen con los requisitos necesarios para su venta.

Uno de los casos más notorios mencionados en la reunión fue el proyecto denominado “Ecolaguna”, promovido por la empresa CorAr. A través de su página web (https://ecolagunaformosa.com.ar), la firma ofrece terrenos y la construcción de viviendas con pagos desde $250.000 en cuotas a partir del séptimo mes. El proyecto se ubica en la jurisdicción 5, entre los barrios Juan Domingo Perón y Antenor Gauna. Sin embargo, la empresa no ha presentado ningún proyecto de loteamiento ni planos de parcelamiento, y no ha asegurado la apertura de calles ni la factibilidad de servicios esenciales como energía eléctrica, agua potable o cloacas. Esto significa que, una vez que los compradores deseen formalizar la propiedad mediante escrituras, no podrán hacerlo hasta que el loteamiento se regularice.

Otro caso de comercialización irregular es el denominado “Don Carlos”, ubicado en la misma zona del Circuito 5, cerca de la Avenida Laureano Maradona y el supermercado Changomás. Este loteo, a cargo de la firma Nuevo Horizonte – Gestiones Inmobiliarias, ofrece terrenos a partir de los $67.500, con el único requisito de presentar un DNI. Sin embargo, no se ha presentado ninguna documentación que respalde la legalidad de la venta, lo que deja en duda la validez del proceso.

También se mencionó el loteo “Bº Los Búfalos”, promovido por la empresa Mi Primer Casa S.A., cuyos terrenos, según los informes del Municipio, no cuentan con mensura de amanzanamiento ni parcelamiento, y carecen de las obras necesarias como apertura de calles, tendido eléctrico y redes de agua potable, requisitos indispensables para su comercialización.

En respuesta a estas irregularidades, el Defensor del Pueblo, Dr. Gialluca, instó a los ciudadanos interesados en adquirir terrenos en la ciudad a seguir una serie de pasos para evitar caer en estafas. Entre las recomendaciones se destacan:

Corroborar la titularidad del terreno: Es fundamental verificar que el vendedor sea el propietario legítimo del terreno a través del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia.

Verificar la documentación del loteo: Asegurarse de que el terreno cuente con el plano aprobado de loteamiento, elaborado por un agrimensor y visado por el Colegio de Agrimensores, así como con las obras de infraestructura necesarias (calles, alcantarillados, servicios básicos).

Realizar la compraventa mediante escritura: La compraventa debe formalizarse mediante escritura traslativa de dominio. En caso de pagos a plazos, también se podrá realizar una escritura con hipoteca. Evitar los boletos de compraventa con firma certificada por un escribano, ya que esto puede ser una maniobra fraudulenta.

Verificar la idoneidad de la inmobiliaria o intermediarios: Si interviene una inmobiliaria o algún tercero como intermediario, es crucial que esté inscripto en el Registro Público y que entregue recibos oficiales por cualquier pago realizado.

Ante cualquier duda o sospecha, los interesados pueden contactar a la Defensoría del Pueblo a través de sus líneas telefónicas: 370 443 6379, 0800 444 1770, o escribir a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar o depuefor@fibertel.com.ar para recibir asesoramiento gratuito.

El Defensor del Pueblo, Dr. Gialluca, resaltó la importancia de tomar todas las precauciones necesarias antes de realizar una compra de terrenos para evitar futuros inconvenientes legales o estafas, garantizando de este modo la seguridad jurídica de los ciudadanos formoseños.