La Caja de Previsión Social, organismo del gobierno de la provincia de Formosa, alertó a sus beneficiarios que circula en la red social Facebook un perfil falso, que pretende engañarlos.
Se trata de un usuario denominado “Asesor virtual de la caja de previsión Formosa”, que contiene un link vinculado directamente a un chat de Whatsapp.
La institución alertó que el perfil es completamente falso y solicitó a sus beneficiarios no darle Me Gusta y reportarlo en la misma red social.
Asimismo, recordaron que el único canal habilitado para obtener información oficial es la página https://www.formosa.gob.ar/cps o bien hacerlo por correo electrónico a cps.administrador@formosa.gob.ar.
“Queremos informarles sobre un tema importante que requiere su atención. Recientemente, hemos detectado casos de cuentas falsas y estafas que se hacen pasar por representantes de nuestra institución. Nuestro organismo no cuenta con ningún asesor previsional virtual” aclaró el administrador de la CPS, Rolando Ramírez.
Desde el organismo se sugirió asimismo no brindar datos personales ni contraseñas a extraños, y se recomendó siempre verificar la autenticidad antes de proporcionar cualquier información personal o financiera.
Advierten sobre perfil en Facebook que pretende engañar a jubilados
