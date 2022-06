Advíncula renunció a la selección de Perú tras errar penal

Compartir

Perú quedó afuera del Mundial de Qatar 2022, tras perder el repechaje ante Australia por penales. Luis Advíncula no pudo anotar y los «Socceroos» llegaron al empate en la serie de cinco tiros. Tras la definición, el defensor de Boca posteó en Instagram que se retiraba de la selección.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, fue el mensaje que había compartido Advíncula en Instagram.

El lateral derecho de Boca Juniors rompió en llanto tirado sobre el campo de juego, una vez consumada la victoria australiana por 5-4 tras los 90 minutos regulares, los 30 suplementarios y los penales.

Durante las Eliminatorias a Qatar 2022 en Sudamérica, Luis Advíncula jugó 17 partidos, anotó un gol y brindó una asistencia. En el ciclo de Ricardo Gareca, fue elegido como capitán en varias ocasiones.

Advíncula no fue el único peruano en fallar un penal, ya que el ingresado arquero Andrew Redmayne le contuvo el último disparo a Alex Valera, que entró a la cancha cinco minutos del epílogo del alargue.

