Aeroclub: un hombre sufrió lesiones graves tras caer de un paramotor

Un hombre de 55 años realizaba la actividad deportiva conocida como “paratrike”, cuando perdió el control de su paramotor y cayó dentro del predio del Aeroclub Formosa, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11.

El hecho ocurrió el sábado último, alrededor de las 18:40 horas, y de inmediato fueron hasta el lugar los efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu.

El paramotor es un sistema de vuelo que combina un parapente con un motor y un hélice, que permite despegar y volar desde terrenos planos.

Al lugar acudió personal del SIPEC y trasladó a la víctima en ambulancia hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa y luego fue derivada a la clínica Versalovic.

El paciente fue examinado por un médico, quien informó que presenta traumatismo de tórax cerrado con contusión pulmonar bilateral, aplastamiento de cuerpo de la primera vértebra lumbar y fractura de cavidad cotiloidea.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.