Aerolíneas cerrará la mayor parte de sus oficinas comerciales

Aerolíneas había cerrado a principio de año sus oficinas de El Calafate, Ushuaia y Rosario. Hace unos días también bajó la persiana a su local de la ciudad de Santa Fe y lo mismo hará con los de Bariloche, Trelew, Salta y Comodoro Rivadavia.

A estos puntos de venta les seguirán otros (Mar del Plata, Tucumán), y de los 21 que tenía la compañía estatal a fin de 2024 solo quedarán los de Mendoza y Córdoba, publicó el diario La Nación.

La justificación de la compañía, que el presidente Javier Milei busca privatizar, es que actualmente un porcentaje mínimo de re 1 y 2% de las ventas se realizan en esos puntos venta, ya que la tendencia es a sacar pasaje online.

En muchos casos, el personal de las sucursales pasa a los aeropuertos de cada localidad, donde atenderán a los clientes.

Aerolíneas viene ajustando sus gastos, al igual que el resto de las empresas estatales. La compañía logró ganancias por $ 104.665,4 millones en 2024, según el informe de Ejecución Presupuestaria que elabora la Dirección de Empresas Públicas de la Secretaría de Hacienda. Fue la primera vez que informó utilidades desde su estatización en 2008.

Si se toma la cotización promedio del dólar mayorista a lo largo de ese período ($ 935 por unidad), el resultado de la línea aérea estatal equivale a una ganancia de 112 millones de dólares.

Aerolíneas, encabezada por Fabián Lombardo, viene de acumular pérdidas a lo largo los últimos 15 años por más de 8.000 millones de dólares. Durante 2023, el último de la gestión de La Cámpora, había registrado una pérdida neta por el equivalente a US$ 200 millones.

Sin embargo, la línea aérea arrastra un déficit operativo del cual todavía no se desprendió. Según el informe, registró un rojo de 57.404,7 millones de pesos, equivalentes a US$ 61 millones, contra US$ 390 millones del 2023.