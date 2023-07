Aeroparque: 3.000 pasajeros afectados por medida de fuerza

En vísperas de las vacaciones de invierno, al menos 3.000 pasajeros se ven afectados por un sorpresivo paro de maleteros en Aeroparque que causa demoras y cancelaciones en más de 20 vuelos.

Se trata de una medida de fuerza gremial realizada sin previo aviso por los trabajadores de la empresa estatal Intercargo, la cual brinda servicios de rampa y es la encargada de trasladar a los viajeros y sus equipajes desde las zonas de embarque hasta los aviones.

La suspensión del servicio afecta puntualmente a las compañías de Jet Smart y Latam. La primera ellas contabiliza más de 11 vuelos con demoras en sus salidas y aterrizajes y al menos cinco que debieron ser cancelados.

En un comunicado, la empresa se disculpó con sus clientes por los inconvenientes y explicó: “JetSMART es cliente de Intercargo y no tiene personal propio que tenga que ver con las tareas que realiza Intercargo o que puedan estar dentro del encuadre sindical de APA”.

En el caso de Latam, son cuatro los vuelos afectados por la medida de fuerza. Se tratan de todos destinos regionales. No obstante, además de las cancelaciones, el paro también causó demoras en la entrega de equipajes y en los vuelos desde y hacia Aeroparque que ya habían aterrizado previamente.

El paro comenzó pasado el mediodía y generó caos inmediato en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzaron a formarse largas filas de pasajeros que se amontonaban en las ventanillas a la espera de que alguien les comunique una resolución del conflicto y les permitan la carga de sus equipajes.

Pasadas las 19 el problema aún no estaba solucionado: las partidas demoradas ya sumaban 20 en el Aeroparque Jorge Newbery y las postergaciones de las mismas, en algunos casos, superaban las cuatro horas. También había 11 arribos con el mismo inconveniente.

Si bien la mayoría de los vuelos afectados se dirigían a destinos nacionales, como Iguazú, Córdoba, Mendoza y Bariloche, también hay recorridos internacionales comprometidos por la medida de fuerza gremial. Entre estos, a Montevideo, Santa Cruz de la Sierra, Lima (Perú), Santiago de Chile y San Pablo (Brasil). Aeroparque es la terminal más afectada por el paro. No obstante, con el pasar de las horas, el mismo también comenzó a generar complicaciones en aeropuertos de otras ciudades. Es el caso de Bariloche, donde Intercargo no presta servicios a Jet Smart, y Mendoza, donde fueron suspendidos los vuelos que viajaban a la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto del paro, desde Intercargo explicaron: “El gremio de personal aeronáutico Asociación del Personal Aeronáutico (APA) tomo una medida de fuerza contra la empresa Swissport. La misma tiene origen en el reclamo de afiliación del personal de Swissport que presta servicio en vuelos de cabotaje de Jet Smart y Latam”.

Y extendieron un pedido a la cartera a cargo de la ministra Raquel “Kelly” Olmos: “La empresa Intercargo presento ante el Ministerio de Trabajo el pedido de conciliación obligatoria el 24 de mayo, 7 de junio y nuevamente hoy 11 de julio, por lo que estamos a la espera del dictado de la misma”, detallaron desde la compañía.

Relacionado