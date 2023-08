AFA anunció medidas que apuntalan al Torneo Federal y al Regional

Más de 10.000 personas se acercaron al Estadio Aldo Cantoni sanjuanino para charlar sobre el fútbol del interior. En este encuentro participaron Claudio ‘Chiqui’ Tapia y el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, quien además coordinó el evento. Se comunicó el incrementó del 40% de derechos televisivos para quienes militen en el Federal A. Además, las ligas que al menos tengan un equipo en el Torneo Regional recibirán $5.000.000.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, dijo presente en este histórico encuentro entre dirigentes del fútbol del interior. Se anunció un aumento del 40% de los derechos de televisión para el Torneo Federal y un novedoso incentivo económico para los clubes del Torneo Regional.

Tapia estuvo acompañado por la máxima autoridad del Consejo Federal, Pablo Toviggino, también tesorero de la casa madre. Este cónclave tuvo la presencia de más de 5.000 dirigentes de lo largo y ancho de nuestro país y unas 10.000 personas en total.

En el inicio de la jornada, Tapia tomó la palabra y afirmó: «Es un honor poder estar acá hoy con todos ustedes. Quiero transmitirles un mensaje de aliento en estos tiempos. Decirles que no debemos bajar los brazos, que los clubes que ustedes conducen sirven de contención para muchos niños y niñas. Debemos continuar trabajando día a día para fortalecer nuestras instituciones y poder hacer de cada club un espacio diferente en donde contengamos a los jóvenes, dándoles un apoyo, transmitiéndoles valores y dejándolos divertirse con las actividades».

Más tarde, aseguró que el deseo de la entidad organizadora es tener una competición «más federal», por lo que otorgará $5 millones a las ligas de las provincias con equipos en torneos regionales.

Los presentes se enteraron allí mismo de esta medida de la AFA, por lo que generó cierta sorpresa entre pares. Este incremento lo recibirán también los equipos de la Primera Nacional, Primera B, Primera C y Primera D, según palabras de Tapia, por lo que el aumento, a través de los derechos de televisación, será de un 40%.

«Hicimos torneos competitivos en el interior. Siempre supimos cómo y qué debíamos hacer para poner al fútbol argentino de pie de nuevo. Lo logramos. No se acuerdan dónde estábamos antes, con torneos regionales con 600 equipos y los torneos de las ligas locales se jugaban en la semana», rememoró.

«Los equipos de las ligas se desangraban para tratar de clasificar. Ahora se le da valor y tenemos un Federal A fuerte», sacó pecho el mandatario. Tapia estuvo acompañado por Pablo Toviggino, líder del Consejo Federal y tesorero de la AFA, y también participó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Además, el evento tuvo como atractivo la exposición de los trofeos ganados en el Mundial de Qatar 2022, la Finalíssima 2022 y la Copa América 2021.

