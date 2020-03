AFA: por videollamada y WhatsApp, los clubes ya evalúan el impacto del párate por el coronavirus

Compartir

Desde que el Gobierno decidió frenar la pelota y pedirle al fútbol que no se jueguen los partidos debido a la emergencia por el coronavirus, los dirigentes entendieron que ese parate iba a ser para largo. Hoy los más optimistas estiman que el fútbol podría volver en mayo, los moderados hablan de junio y los pesimistas de agosto. Es por eso que desde la semana pasada, aisladamente, los dirigentes empezaron a hablar de diversas preocupaciones que acarrea este parate.

El primer paso lo dieron entre el propio presidente de AFA, Claudio Tapia, y el presidente de la SAF y de la futura Liga Profesional, Marcelo Tinelli. hablaron en varias oportunidades. Allí se acordó hacer un relevamiento del impacto que genera esta pandemia en la economía de los clubes y definir un plan de acción para que las instituciones puedan sobrevivir.

Tinelli echó mano a la tecnología para agrupar a la tropa. Armó una reunión virtual, vía «zoom», con la mesa chica de la futura liga Profesional y que hoy opera también como mesa chica de SAF. Los vices Cristian Malaspina, Hernán Arboleya y Mario Leito, fueron algunos de los que participaron del mitin.

La idea de fondo fue empezar a hacer una radiografía de cómo impacta a cada club este stop del fútbol. La preocupación central de los clubes es cómo hacer frente a todas las obligaciones ante un panorama de una caída estrepitosa de ingresos. Si bien la TV ya les confirmó que va a pagar la cuota del mes de marzo, es una incógnita qué sucederá si este parate se extiende por varios meses. La cuota de la TV afecta de diversas maneras a las instituciones. Para algunos significa el 70% del presupuesto mensual, mientras que para otros sólo 5%.

Obviamente uno de los temas centrales tiene que ver con los salarios de los jugadores, principalmente los que están nominados en dólares. Además de leer diariamente cómo los clubes top del mundo intentan sobrevivir a esta pandemia, muchos dirigentes empezaron a tener contacto telefónico con sus pares del Viejo Continente. En España, se evalúan desde recortes salariales en torno al 70% hasta echar mano a subsidios del estado. En Alemania, algunos futbolistas ya aceptaron rebajas. En Italia, donde la pandemia hace estragos, los clubes proponen directamente no pagar los sueldos de marzo y hacer recortes generales de 30% en los salarios hasta el final de la temporada.

Entre los presidentes hay consenso de dar prioridad a los sueldos de los empleados, una masa salarial claramente inferior a la de los futbolistas. En ese caso hasta se analizó evaluar el pedido de REPROS al Gobierno. El REPRO es una herramienta otorgada por el ministerio de Trabajo, por la cual el Estado entrega una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador (durante un plazo de hasta 12 meses), destinada a completar el sueldo de su categoría laboral.

La Primera prepara un documento interno para plasmar todas las preocupaciones de los clubes ante la crisis. Ese documento luego será analizado, probablemente en un Comité Ejecutivo virtual de AFA, para definir cómo encarar cada tema. Los temas relacionados a la economía no son los únicos. Los dirigentes saben que tienen que anticiparse a los diversos escenarios deportivos que se avecinan y tibiamente empezaron a plantearlos. En caso que el parate se extienda más allá de mayo, la idea que prima entre los clubes de Superliga es suspender los descensos por esta temporada, jugar un torneo con 26 equipos y recién en la siguiente temporada volver a 24 participantes. Las circunstancias excepcionales ameritan que se tomen este tipo de decisiones para evitar castigar a los clubes más de lo que esta crisis los castiga. Pero la idea es que esa definición llegue por consenso y sin fisuras discursivas.