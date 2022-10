AFA pospone el formato de los torneos 2023

Compartir

Desde Viamonte siguen avanzando en los consensos para modificar los sistemas de competencia a partir de 2023. La fecha tentativa para definirlo sería el 21 de diciembre, según pudo averiguar Doble Amarilla. Hoy la idea que más adeptos tiene es mantener los dos descensos de la actual temporada y que el próximo torneo tenga 28 equipos. Detalles.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) finalmente realizaría una Asamblea después del Mundial de Qatar 2022 para definir una reforma en los formatos de competencia de la próxima temporada. Según pudo averiguar Doble Amarilla, la fecha tentativa es el 21 de diciembre y sigue la idea de mantener los dos descensos que ya están acordados por reglamento.

Sigue la rosca en las oficinas de Viamonte para definir cuál será el sistema de competición que regirá a partir de 2023. Como contó este medio, hay un consenso amplio por parte de los dirigentes de reformar los campeonatos. Entre los argumentos, sostienen que sostener esta edición actual sería inviable en términos económicos. «Bajo este esquema no podemos seguir», fue una de las frases que se escuchó en una de las varias reuniones que encabezó Claudio Tapia con dirigentes representantes de los clubes.

La idea de la AFA es generar los consensos necesarios y que las reformas se aprueben en la Asamblea. Primero se había apuntado para fines de octubre, es decir antes del Mundial. Sin embargo, según pudo averiguar Doble Amarilla, la discusión por los torneos se pasaría para después del evento mundialista y como fecha tentativa se analiza el 21 de diciembre.

Tapia ya se reunió con prácticamente todos los clubes de la Primera División y hay visto bueno para un proyecto de reforma que incluye un torneo «top 20» para el segundo semestre. La idea sería así: durante el primer semestre de 2023, se jugará una Copa de la Liga similar a la de este año con dos zonas con misma cantidad de equipos por lado, una fecha interzonal con los clásicos y eliminación directa a partir de cuartos de final con los mejor clasificados. Para la segunda etapa, se jugaría un torneo «todos contra todos» con los 20 equipos que mejor posicionados quedaron en la tabla a una vuelta.

La idea original era la de tener un torneo de 30 equipos en el primer semestre con 15 equipos por lado, pero los dirigentes se inclinaron por mantener los descensos esta temporada. De esta manera, la Primera División contaría con 28 equipos para 2023. También se planteó como antídoto para mantener la base original de 30 que se mantengan los descensos y que sean cuatro los que asciendan desde la Primera Nacional. Este es uno de los puntos que todavía no está claro entre los dirigentes, por lo que la reforma definitiva se aprobará una vez que finalice la Copa del Mundo.

Uno de los puntos por los que no se anularían los descensos es porque esto generaría una contradicción con la reglamentación actual y se debería convocar a una Asamblea especial para hacer las modificaciones. La orden desde Viamonte para el Comité Ejecutivo fue la de generar los consensos necesarios para plantear reformas el año que viene sin alterar los reglamentos actuales. La reestructuración para 2023 alcanzaría todas divisionales del fútbol argentino y, por ese motivo, el sistema todavía está en análisis.

