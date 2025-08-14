AFA presentará un proyecto de reforma para el estadio Único Diego Maradona de La Plata

Con el objetivo de optimizar la ya oficial casa de las selecciones masculinas y femeninas, la entidad dará a conocer en breve un plan de obras de infraestructura.

Cerca de un mes atrás, Claudio Tapia, presidente de la AFA, firmó un convenio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que el Estadio Único Diego Armando Maradona sea utilizado por las distintas selecciones, tanto masculinas como femeninas. En este contexto, la entidad madre del fútbol argentino anunció que en los próximos días presentará un máster plan de obras de infraestructura.

Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando la AFA y el gobierno provincial firmaron un convenio marco para presentar un plan de trabajo que convirtiera al Estadio Único en la casa del fútbol argentino a partir de 2025. Dicho acuerdo, contempla que el estadio sea sede de las selecciones nacionales y de eventos como la Copa Argentina, finales neutrales y copas continentales.

Más allá del acuerdo, desde la AFA son conscientes de las exigencias y los aspectos a tener en cuenta para que el recinto esté en condiciones óptimas, no solo para los deportistas, sino también para las personas que asisten a los eventos. El nuevo plan a presentar incluirá la puesta en valor del campo de juego, la iluminación, los vestuarios, el playón, la cancha auxiliar y los techos del estadio.

Una vez presentado el proyecto (sin fecha oficial aún), la autoridad correspondiente deberá dar su visto bueno para dar inicio a las tareas de renovación en la “Casa de las Selecciones Nacionales”, buscando transformar el estadio en un espacio moderno y confortable, pensado para que tanto aficionados como familias puedan disfrutar del espacio.

Qué dijo Tapia en su

momento sobre el acuerdo

En su momento, Claudio Tapia declaró: «Venimos trabajando hace un tiempo con el gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Queremos tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol».