AFA resolvió las sedes de las finales de la Copa

En la reunión con Claudio Tapia, como principal orador, y la presencia de otros 24 directivos de Primera División, todavía no se determinó oficialmente cómo seguirá la vida de la Liga Profesional.

La final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se jugará en el interior del país, mientras que las sedes de las instancias previas estarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según resolvieron este martes los dirigentes de los clubes reunidos en la AFA.

Además, la AFA adelantó que desde el próximo campeonato se difundirán los videos y los audios del sistema VAR.

Lo que no hubo fueron definiciones sobre el futuro de la LPF, actualmente intervenida por la Justicia luego de las idas y vueltas con el llamado a elecciones y las candidaturas para reemplazar al presidente saliente, Marcelo Tinelli, cuestionado por el resto de la dirigencia.

La Copa de la LPF tendrá un partido de cuartos de final en la cancha del mejor equipo ubicado en la tabla de cada zona, y las semifinales serán en el AMBA y la final en el Interior (Salta, Córdoba o San Juan), según le relataron a Télam desde las fuentes directivas.

La ventaja con la que cuenta Córdoba, por encima del resto, es que autorizaría el partido con hinchadas de los dos equipos como hizo en los últimos choques de Talleres en el Mario Alberto Kempes.

El antecedente de la edición pasada mostró un desarrollo similar pero con semifinales y final en el estadio San Juan del Bicentenario.

Además, según informó la LPF en un comunicado, el premio para el campeón será de 250 mil dólares y desde el próximo campeonato se difundirán los videos y audios de cada decisión del VAR para evitar posibles polémicas.

El sistema VAR comenzó en la fecha 8 de la Copa de la LPF y se convirtió en el centro de la escena en varias definiciones como el penal sancionado este fin de semana en favor de River durante la victoria contra Banfield, que el encargado de la Dirección Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, reconoció como un error en la decisión de Darío Herrera -encargado del VAR- y Pablo Echavarría -árbitro del partido-.

«En esa misma exposición, Beligoy expresó que en el próximo torneo se publicarán los audios y los videos del trabajo del cuerpo arbitral con el sistema VAR en la competencia de la LPF», informó la Liga Porfesional en su sitio online.

«Asimismo, les informó a los representantes de los clubes que se consiguieron dos sponsors de renombre para solventar el ciento por ciento de los costos del VAR para la temporada 2022», detalló.

Por otro lado, en los días venideros, se definirá cómo continuará la dirección de la Liga Profesional aunque todo indica que el fútbol de la Primera División regresará bajo la órbita de la AFA, como desean la mayoría de los dirigentes.

«La primera reunión con Tapia fue muy buena. Él tiene la facultad de armar sus equipos de trabajo y nosotros debemos acompañar. El futuro depende mucho de eso, ya que como es sabido estamos en momentos transitorios porque así lo dispuso la Justicia y hay que apuntar a la unidad», sostuvo Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, a la salida de la reunión.

«Ojalá esto sea positivo para todos, con torneos competitivos y oportunidades. No se habló de las elecciones, hoy las prioridades y preocupaciones son otras. Debemos fortalecer lo que tenemos y hay que trabajar, acompañar y estar», continuó el directivo tucumano ante los medios presentes.

La referencia es al fallo de la Justicia el pasado 7 de abril, que le impidió a Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors- ser el nuevo mandatario de la LPF cuando era el único en condiciones legales.

La Sala B de la Cámara Civil resolvió intervenir la LPF y que Tapia convoque a elecciones en un plazo de 90 días para la designación de la nueva mesa directiva.

La interna entre la mayoría de los dirigentes y el ahora licenciado Marcelo Tinelli, que llegará al país entre mañana y el jueves, llevó a esta determinación aunque Tapia deslizó a la salida que «hay que buscar la mejor salida para el fútbol».

De hecho, Tapia paseó por las oficinas de la LPF en Puerto Madero durante la semana pasada y ya comenzó a diseñar su desembarco, acompañado de sus aliados políticos.

El modo de cogestión entre la AFA y otro órgano comenzó en el 2017 cuando la primera resultó intervenida por la FIFA. Desde allí se creó la Superliga y, una vez terminado el Gobierno de Mauricio Macri, nació la actual LPF que ya tiene fecha de caducidad en los pasillos de Viamonte.

