Afectados por la situación económica, ladrilleros de Pirané recibieron ayuda de Juan Zaragoza

En el transcurso de los últimos días Juan Domingo Zaragoza, se hizo presente en las ladrillerías de las periferias de la ciudad para hacer entrega de elementos de trabajos necesarios para la producción de ladrillos.

El encuentro con el Intendente mandato cumplido, se realizó ante el pedido de los productores ladrilleros como consecuencia de una realidad adversa que están atravesando por la pandemia del COVID – 19, quienes no reciben ningún tipo de asistencia del gobierno comunal y mucho menos del gobierno provincial cuyas promesas quedaron en el olvido.

Ante esta situación emergente, estos productores apelando a la ya conocida actitud solidaria que siempre brindo Juan Zaragoza, acudieron a él para solicitar asistencia que no reciben de quienes deberían ocuparse realmente.

Ante esta necesidad la petición no se hizo esperar y en cuestiones de horas ya contaban con los elementos que necesitaban para la producción de ladrillos de manos del ex funcionario mencionado. Esto demuestra que cuando hay voluntad humana nada es imposible.

En una entrevista que brindo a la prensa el ex funcionario Juan Domingo Zaragoza expresó: “Ante la necesidad de los amigos ladrilleros acudí lo más rápido posible para acelerar el proceso que ellos tienen con la escasez del agua por la sequía que estamos atravesando y que es de público conocimiento, lo cual les dificulta el trabajo”.

Continuó diciendo: “Con la adquisición de ésta bomba para agua con motor a explosión, les estamos asegurando a ellos el hecho de que puedan extraer agua de una perforación que suele haber en las ladrillerías o de algún espejo de agua grande para poder llevar sin problemas a su pisadero el agua”

Los elementos de trabajo entregados fueron: Carretillas, moldes, mesas, hules y la bomba de agua a explosión con sus accesorios que beneficiará a decenas de familias ladrilleras.

Este beneficio traerá alivio a estos productores que se desempeñan con mucho sacrificio y que hoy viven olvidados por los dirigentes políticos de turno.

Para finalizar con la entrevista el Intendente mandato cumplido Juan Domingo Zaragoza resaltó: “En la medida que la situación económica nos permita porque lo hacemos con ayuda de fondos privados, también colabora el Concejal Juanchy Zaragoza porque lo entendemos como una forma de vida y de pensar y una costumbre que a nosotros nos parece buena, estas acciones la seguiremos realizando”, remarcó

Por último, los productores destacaron que “esta ayuda nos da una gran mano para que nuestras familias puedan volver a ponerse de pie y seguir produciendo en este contexto tan complejo de la economía Argentina”.