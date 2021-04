Afiliado de Incluir Salud destaca y agradece la atención del personal de la obra social

Compartir

Ismael René Martínez, afiliado de Incluir Salud (ex PROFE), se acercó hasta la redacción de este medio para brindar un agradecimiento al personal que trabaja en la obra social y que brinda, según expuso, una excelente atención a los afiliados que todos los días se acercan hasta el lugar.

“Es loable y meritoria la altruista labor que cumplen todos los empleados de este servicio social, significativo es observar algunas críticas diatribas de defenestraciones que emiten algunos desagradecidos. Hago mención a esta ingratitud por vislumbrar la respuesta de amor y solidaridad, profesionalismo y una armoniosa paciencia hacia aquellos, que por estar desesperados y enfermos, hacen su catarsis sin culparlos y expresan así su exacerbación. Felicito y agradezco sinceramente la enorme cuota de humanidad y condescencia hacia la vorágine desbordada emocionalmente por apuro y dolor de quienes se acercan a este lugar”, destacó.

“Todos recibimos los fármacos y somos sin duda, atendidos con tanto amor y dedicación”, valoró.

“Agradezco a la obra social, directivos y empleados por la grandeza de almas y por sobre todo ese meritorio apostado de servicio, a veces no comprendido”, expresó.

Parafraseando a Confucio, enfatizó “solo al árbol que da frutos se le tiran piedras”.

“Sigan así con esa cuota de paciencia y solidaridad que a mí personalmente me conmueve. La vida es lo que hacemos de ella, ¿acaso se debe estar tan cerca de la muerte para valorar un pedazo de la vida?”, valoró Martínez, al finalizar.

