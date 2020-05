Compartir

Los afiliados de IASEP somos los que más sufrimos en estos tiempos de emergencia sanitaria. En el medio del frío nos hacen esperar para ser atendidos y muchas veces no nos brindan las soluciones que necesitamos. Siempre hay problemas y ahora peor porque no les pagan a los médicos. No sé qué pasará con esto, solo espero que mejore.