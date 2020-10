AFIP y Ciencia simplifican el ingreso de insumos científicos

Compartir

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) simplificó los trámites de importación para los insumos y equipos destinados a investigaciones científicas o tecnológicas que no sean producidos en el país, informó el organismo recaudador, en línea con lo solicitado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El mecanismo consensuado entre la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP y el ministerio nacional apunta a fomentar la investigación científica y optimizar la fiscalización del comercio exterior.

La decisión permitirá que todas las importaciones destinadas al sistema científico y tecnológico argentino canalizadas a través del Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT) puedan realizarse mediante el servicio puerta a puerta, más allá de que excedan los límites de peso y valor vigentes para ese tipo de envíos.

De esta forma, los insumos y equipos destinados a investigaciones científicas y tecnológicas que pesen más de 50 kilos o tengan un valor superior a 3000 dólares no serán derivados automáticamente al régimen general de importaciones. La medida evita así costos adicionales y garantiza que sea entregado en el domicilio solicitado.

“El trabajo conjunto potencia el desarrollo del sistema científico nacional y fomenta las investigaciones que llevan adelante las instituciones públicas. La medida permite asignar divisas a objetivos estratégicos y prioritarios de la política pública”, indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Marcó del Ponto mantuvo esta tarde una reunión en la sede de la Aduana con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; la directora General de Aduanas, Silvia Traverso; y el Secretario de Articulación Científico Tecnológica del MINCyT, Juan Pablo Paz.

“El Gobierno nacional es consciente del esfuerzo que nuestra comunidad científica realiza para impulsar el bienestar y el desarrollo del país. La medida acordada entre el ministerio, la AFIP y la Aduana redundará en una significativa simplificación de toda la actividad que día a día desarrollan nuestros científicos y científicas”, destacó, por su parte, el ministro Salvarezza.

Con esta medida se logra simplificar el trámite de importación, reducir los costos, acelerar los tiempos y facilitar el proceso.

Todos los organismos y entidades provinciales o nacionales inscriptos en el ROECyT que desarrollan investigaciones científicas o tecnológicas cuentan con el beneficio de importar insumos que no se producen en el país sin pagar la tasa de importación.