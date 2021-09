Afirman que Argentina se encamina a obtener superávit comercial por segundo año consecutivo

Compartir

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav) destacó que la Argentina se encamina a obtener este año su segundo superávit comercial consecutivo, por primera vez en más de una década, y subrayó que en julio las exportaciones totalizaron US$ 7.252 millones, el registro más elevado desde junio del 2013.

“De igual modo, la balanza comercial en los primeros siete meses del corriente año computó un superávit comercial de US$ 8.310 millones con respecto a igual período del año 2020”, resaltó el trabajo de la Undav.

Asimismo, el informe recordó que en el séptimo mes del año 2021, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 54,7% interanual y registró un monto de US$ 12.967 millones.

De esta forma, las ventas externas en julio se expandieron en términos interanuales un 47,1%.

Desagregando por sectores, se observó que las manufacturas de origen industrial (MOI) y las de origen agropecuario (MOA) aumentaron un 78,7% y 29,7% respectivamente; mientras que los productos primarios (PP) incrementaron sus ventas un 54,4% y combustibles y energía (CyE) avanzaron un 15,6%.

Los mayores superávits registrados en julio correspondieron al intercambio comercial con Países Bajos, Chile y Perú con US$ 394 millones, US$ 354 millones y US$ 182 millones.

Por el lado de las importaciones, la Undav reseñó que “se incrementaron en julio un 65,6% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los US$ 5.715 millones. La suba de las importaciones se explica principalmente por un aumento de las cantidades de 35,1% y en los precios de 22,6%”.

En términos desestacionalizados, las importaciones retrocedieron un 2,7% con respecto a junio, por su parte, la tendencia ciclo se expandió un 0,6% con respecto al mes anterior, precisó el documento.

